Коронавирус
RT на русском«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля
«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение. Как отмечается, первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля.
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с чего всё началось
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний на добровольцах вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.ТАСС11:28
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