Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний на добровольцах вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение. Как отмечается, первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля.

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