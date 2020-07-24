Коронавирус
RT на русском«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля
«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение. Как отмечается, первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний на добровольцах вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.ТАСС11:28
Подробнее о событии
Показать все источники
«Вектор» начинает исследование препарата для лечения натуральной оспы
Фармацевтический вестниквчера в 09:26
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:18, Ашберн
Политика
В Хьюстоне неизвестные пытались взломать дверь генконсульства Китая
Несколько человек были замечены у консульства КНР в Хьюстоне, когда они пытались выломать заднюю дверь здания.
Вести.Ru 21:45
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все ограничения, которые были введены в стране на фоне пандемии коронавируса, могут полностью снять в феврале следующего года.
Peterburg2.ru 17:04
Шоу-бизнес
Гошу Куценко подозревают в домогательствах к фанатке
Фанатка Гоши Куценко опубликовала в TikTok видеозапись, на которой рассказала о домогательствах со стороны российского актера.
CT news 06:59
Общество
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Журналиста Виктора Шендеровича обвинили в сексуальных домогательствах. Свои истории женщины опубликовали в Facebook.
Известия 16:25
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК 20:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Хоккей
Олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев похоронен в Москве
Чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщается на сайте московского ЦСКА.
РИА Новости 08:34
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 22 июля в 08:20
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Шоу-бизнес
Седокова рассказала, как в 7 лет ее пытался изнасиловать друг матери
37-летняя артистка рассказала, что когда ей было 7 лет, к ней по ночам в комнату приходил сожитель матери, который пытался изнасиловать ее.
РЕН ТВ 19:18
Происшествия
Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России
Руководство московской полиции и столичное управления ФСБ провело встречу с Союзом армян России после массовой драки между гражданами Азербайджана и Армении.
Московский Комсомолец 16:39
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
Evo-rus.com 07:57
Общество
В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»
Сотрудники полиции Хабаровска пришли к членам «Открытой России», остановившимся в гостинице, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
Коммерсантъ 19:55
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
Специалисты Орегонского университета зафиксировали первую активную утечку метана с морского дна Антарктики.
Live24 вчера в 08:50
Футбол
Экс-рефери Хусаинов: Если принимаешь решения по правилам, «Зенит» судить не будешь
«Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь», — сказал арбитр, вспомнив матч петербуржцев двухлетней давности: судья дал желтую карточку Доменико Кришито по справедливости, а его раскритиковали и больше не ставили на игры «Зенита».
Нева Спорт 15:13
Киберспорт
Онлайн-игры GTA Online и Red Dead Online вскоре получат большие обновления
Вашингтон, 24 июля 2020, 19:22 — REGNUM Студия Rockstar Games объявила, что летом 2020 года игры Grand Theft Auto Online и Red Dead Online получат масштабные обновления.
REGNUM 12:22
Общество
Врачи из Москвы прилетят в Хабаровск для борьбы с коронавирусом
Бригада медиков из Москвы прилетит в Хабаровск в субботу, 25 июля, для помощи в борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru 21:08
Технологии
Sony выпустит PlayStation 5 с отделкой из чистого золота
Компания Sony выпустит ограниченную серию новой игровой консоли PlayStation 5. Об этом сообщает Truly Exquisite.
Деловое.ТВ 13:49
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:55
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Единоборства
Петр Ян назвал «шкурой» Андрея Орловского
Российский боец смешанного стиля Петр Ян, недавно завоевавший чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории, раскритиковал Андрея Орловского.
CT news 21:21
Игры
TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры
В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
CyberSport.ru вчера в 12:02
Наука
На островах Тонга найдены останки полуметрового голубя
Голубь гигант жил на Земле около 2850–2700 лет назад, но после они вымерли и сейчас ученые при раскопках обнаружили останки птицы.
Газета DAILY 14:28