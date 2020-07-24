Коронавирус

RT на русскомRT на русском«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля

«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение. Как отмечается, первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля.
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с чего всё началось

«Вектор» получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний на добровольцах вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
ТАСС11:28

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Центр «Вектор» начнет 27 июля испытания на людях вакцины от COVID-19

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«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля

RT на русском11:37

«Вектор» получил разрешение на испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

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Хоккей

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Полиция Москвы и силовики провели встречу с Союзом армян России

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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
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Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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