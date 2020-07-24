Коронавирус

RT на русскомRT на русском«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля

«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение. Как отмечается, первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля.
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Центру «Вектор» разрешили испытания вакцины от COVID-19 на людях

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