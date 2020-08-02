«Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре
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«Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре
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Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.В источнике
С чего всё началось
«Вектор» озвучил сроки начала производства вакцины и прививания
Научный центр "Вектор" в сибирском наукограде Кольцово планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре этого года, заявил в эфире телеканала "Россия 1" генеральный директор центра Ринат Максютов.
Вести.Ru05:12
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