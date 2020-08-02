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«Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре

Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.В источнике
С чего всё началось
Вести.Ru

«Вектор» озвучил сроки начала производства вакцины и прививания

Научный центр "Вектор" в сибирском наукограде Кольцово планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре этого года, заявил в эфире телеканала "Россия 1" генеральный директор центра Ринат Максютов.
Вести.Ru05:12
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РИА Новости

«Вектор» планирует запустить производство вакцины в ноябре

РИА Новости10:00
Интерфакс

«Вектор» запланировал запуск производства вакцины от коронавируса на ноябрь

Интерфакс05:57
ТАСС

«Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

ТАСС04:26
Вести.Ru

«Вектор» озвучил сроки начала производства вакцины и прививания

Вести.Ru05:12
Газета.Ru

«Вектор» объявил, когда планирует запустить производство вакцины от COVID

Газета.Ru04:41
Известия

Глава центра «Вектор» назвал срок начала производства вакцины от коронавируса

Известия04:28
Коммерсантъ

«Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

Коммерсантъ05:24
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В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»

В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета09:57
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В Турции изменились правила накладывания еды на «шведских столах»

В Турции изменили правила обслуживания туристов в отелях, работающих по системе «всё включено», теперь в тарелки клиентов на «шведском столе» еду будут накладывать сотрудники персонала, сообщил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
RT на русском12:24
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Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Документ предусматривает возможность проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах Закон позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
Прецедент-Новосибирсквчера в 05:40
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
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