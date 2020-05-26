Коронавирус
РИА Новости«Вектор» назвал сроки начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
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с чего всё началось
В мире разрабатывается около сотни вакцин от нового коронавируса, но на стадию клинических исследований перешли только США, Китай, Великобритания и Германия.Известия17:01
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Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре
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Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Министерство энергетики предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости 22:35
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Здоровье
Кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа
Актуальные Новости 03:53
Общество
В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки.
RT на русском 21:39
Общество
Назван способ выявления бессимптомных носителей коронавируса
Определить бессимптомных больных коронавирусом можно только путем проведения анализов, заявил доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко.
Известия 15:58
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, сообщает «РИА Новости». Принадлежность вертолета уточняется.
Коммерсантъ 23:09
Происшествия
Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка
На территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 12:44
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
Общество
Волонтеры смогут посещать столичные приюты с 26 мая
Москва 24 09:28
Общество
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
О выплате 10 тысяч рублей с 1 июня напомнил россиянам ПФР
В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что на каждого ребёнка предусмотрено по 10 тыс. рублей.
Цензуры.Нет 09:00
Киберспорт
Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII
Уже завтра подписчики PS Plus получат бесплатную версию шутера Call of Duty: WWII. Раздача начнётся с 26 мая и продлится до 6 июля.
The GEEK 14:51
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
Общество
Девочку, которая 5 лет прожила в московской клинике, забрали в семью
Прожившую 5 лет в больнице в Москве девочку забрали в семью. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
ИА Московский регион 03:06
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Правительство России начнёт поэтапно снимать ограничительные меры в сфере внутреннего туризма с 1 июня.
RT на русском 10:11
Общество
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области возросло до 1376
По данным на утро вторника, 26 мая, в Иркутской области зарегистрировано 1376 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.
ИркСиб 21:56
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы 21:04
Политика
Предельный возраст ректоров российских вузов повысили до 70 лет
В России повысили предельный возраст ректоров государственных вузов с 65 до 70 лет, нововведение касается руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций, сообщает Газета.ru.
РИАМО 10:52
Общество
Власти Москвы рассказали о планах открыть рестораны
В числе прочего власти рассматривают возможность открытия летних веранд, отметил Ефимов.
Российская газета 16:41
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
Происшествия
Пожар в иркутском хлебозаводе произошел утром 26 мая
Пожар в производственном цехе иркутского хлебозавода, расположенного на ул. Тухачевского, произошел утром 26 мая 2020 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 23:19
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Общество
Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 13:08