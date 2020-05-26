В мире разрабатывается около сотни вакцин от нового коронавируса, но на стадию клинических исследований перешли только США, Китай, Великобритания и Германия.

с чего всё началось

Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

«Вектор» назвал сроки начала клинических испытаний вакцины от COVID-19

Происшествия Арестованных генералов МВД уволили со службы Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам. 112

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 3,2K

Общество В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки. 1

Общество Назван способ выявления бессимптомных носителей коронавируса Определить бессимптомных больных коронавирусом можно только путем проведения анализов, заявил доктор медицинских наук, пульмонолог Александр Карабиненко. 3

Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников. 171

Происшествия Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка На территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники. 6

Киберспорт Подписчикам PS Plus раздадут Call of Duty: WWII Уже завтра подписчики PS Plus получат бесплатную версию шутера Call of Duty: WWII. Раздача начнётся с 26 мая и продлится до 6 июля. 1

Энергетика Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов. 139

Политика Предельный возраст ректоров российских вузов повысили до 70 лет В России повысили предельный возраст ректоров государственных вузов с 65 до 70 лет, нововведение касается руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций, сообщает Газета.ru. 121

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2 Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая. 1K

Происшествия Пожар в иркутском хлебозаводе произошел утром 26 мая Пожар в производственном цехе иркутского хлебозавода, расположенного на ул. Тухачевского, произошел утром 26 мая 2020 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии. 12

Происшествия Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп. 44