Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ru«Вектор» отобрал 60 добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

Центр вирусологии «Вектор» утвердил окончательный список из 60 добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19. Об этом гендиректор центра Ринат Максютов рассказал в фильме "Опасный вирус-2" на телеканале "Россия 1".
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Новосибирские учёные начали на людях испытывать вакцину от коронавируса

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