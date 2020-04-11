Центр вирусологии «Вектор» утвердил окончательный список из 60 добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19. Об этом гендиректор центра Ринат Максютов рассказал в фильме "Опасный вирус-2" на телеканале "Россия 1".

«Вектор» отобрал 60 добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса

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