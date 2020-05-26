Коронавирус

РИА НовостиРИА Новости«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в июне

Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
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«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в июне

РИА Новости21:18

В РФ клинические испытания вакцины против COVID-19 начнутся в конце июня

Российская газета20:19

В «Векторе» рассказали о подготовке к массовой вакцинации в России

РЕН ТВ19:01

Определен срок начала клинических испытаний российской вакцины от коронавируса

Lenta.ru19:56

Эксперт: есть более 20 ограничений в выборе добровольца для испытания вакцины от COVID-19

ТАСС20:06

«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне

РБК20:04

Разработчики вакцин от COVID-19 в РФ пока не получили разрешения на клинические испытания

Известия20:41
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В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС

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Вероятно, «Челси» попытается приобрести Корону в предстоящее трансферное окно, если клубу не удастся подписать контракт с вингером «Боруссии», сообщает источник со ссылкой на Daily Star.Дортмундцы хотят получить за Санчо более 100 миллионов фунтов стерлингов, и «Челси» вряд ли будет платить такие деньги за игрока.
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В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
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Банк России продолжает продажу валюты на бирже

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Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

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