Коронавирус
РИА Новости«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в июне
Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
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Общество
В Екатеринбурге рассмотрят дело о закрытии складов «Красное и белое»
В Железнодорожном суде Екатеринбурга рассмотрят административное дело о закрытии склада магазинов «Красное и белое».
RuNews24.ru 06:01
Армия и оружие
Сирийцы благодарят Россию за открытие движения по трассе М4
Еще одна трасса открылась для движения гражданских автомобилей.
РЕН ТВ 22:03
Хоккей
Гатиятулин сформировал тренерский штаб «Трактора»
Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин сформировал тренерский штаб команды на предстоящий сезон КХЛ, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 08:22
Общество
Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вылечился от коронавируса и выписался из больницы.
Интерфакс 10:38
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Здоровье
Клещи покусали более 2 тыс. человек в Подмосковье
По сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2019 года, количество обращений уменьшилось больше чем в два раза: с 5461 обращений до 2018-ти.
MOS.news 08:16
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:00
Происшествия
В Корсакове в спорткомплексе «Флагман» обвалился потолок
Вечером 25 мая в фойе спортивно-оздоровительного комплекса «Флагман» в Корсакове обвалился подвесной потолок.
РИА Сахалин-Курилы 20:29
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Футбол
«Челси» может приобрести Корону, если не сумеет подписать Санчо
Вероятно, «Челси» попытается приобрести Корону в предстоящее трансферное окно, если клубу не удастся подписать контракт с вингером «Боруссии», сообщает источник со ссылкой на Daily Star.Дортмундцы хотят получить за Санчо более 100 миллионов фунтов стерлингов, и «Челси» вряд ли будет платить такие деньги за игрока.
Soccer.ru 17:58
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Девочку, которая 5 лет прожила в московской клинике, забрали в семью
Прожившую 5 лет в больнице в Москве девочку забрали в семью. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
ИА Московский регион 03:06
Экономика
Владельцы Evraz отложили покупку «Сибуглемета»
Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ.
Коммерсантъ 02:58
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН вчера в 19:46
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Общество
В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки.
RT на русском 21:39
Армия и оружие
Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv 00:55
Политика
Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов
Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Известия 21:09
Здоровье
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 21:55
Культура
В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу
Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
Московский Комсомолец 22:00
Финансы
Банк России продолжает продажу валюты на бирже
Ранее ЦБ продавал валюту на бирже на сумму 18-20 миллиардов руб.
Вести.Ru 03:45
Технологии
TikTok заработал больше, чем YouTube и Netflix
YouTube занял второе место в рейтинге — выручка от покупок внутри приложения составила почти $76 миллионов, увеличившись на 57% в сравнении с апрелем прошлого года.
Вести.Ru 12:34
Общество
Организованный детский отдых будет очень ограниченным
Организованный детский отдых будет очень ограниченным Угроза распространения COVID-19 может привести к закрытию негосударственных детских лагерей, на долю которых приходится почти треть этого рынка.
Коммерсантъ 18:24
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
Кино
Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем
Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru 18:54
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
Общество
С 1 июня в РФ начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Вице-премьер констатировал, что отечественный туризм стал одной из самых пострадавших из-за коронавирусных ограничений отраслей, которая понесла колоссальные убытки.
Интерфакс 10:22