Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в июне

Хоккей Гатиятулин сформировал тренерский штаб «Трактора» Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин сформировал тренерский штаб команды на предстоящий сезон КХЛ, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.

Экономика Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. 1K

Здоровье Клещи покусали более 2 тыс. человек в Подмосковье По сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2019 года, количество обращений уменьшилось больше чем в два раза: с 5461 обращений до 2018-ти.

Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ "Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении. 8

Происшествия В Корсакове в спорткомплексе «Флагман» обвалился потолок Вечером 25 мая в фойе спортивно-оздоровительного комплекса «Флагман» в Корсакове обвалился подвесной потолок.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии. 11

Футбол «Челси» может приобрести Корону, если не сумеет подписать Санчо Вероятно, «Челси» попытается приобрести Корону в предстоящее трансферное окно, если клубу не удастся подписать контракт с вингером «Боруссии», сообщает источник со ссылкой на Daily Star.Дортмундцы хотят получить за Санчо более 100 миллионов фунтов стерлингов, и «Челси» вряд ли будет платить такие деньги за игрока.

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 1,8K

Экономика Владельцы Evraz отложили покупку «Сибуглемета» Основные владельцы компании Evraz Роман Абрамович и Александр Абрамов отложили приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ.

Общество В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки.

Политика Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. 1

Здоровье В Приморье смягчили режим ограничений Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса. 1

Культура В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы. 6

Технологии TikTok заработал больше, чем YouTube и Netflix YouTube занял второе место в рейтинге — выручка от покупок внутри приложения составила почти $76 миллионов, увеличившись на 57% в сравнении с апрелем прошлого года.

Общество Организованный детский отдых будет очень ограниченным Организованный детский отдых будет очень ограниченным Угроза распространения COVID-19 может привести к закрытию негосударственных детских лагерей, на долю которых приходится почти треть этого рынка.