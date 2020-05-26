Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъ«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня

Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня. Для исследований отобрано три перспективных препарата, сообщил в интервью ТАСС гендиректор центра Ринат Максютов.
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«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19

РИА Новостивчера в 21:18

«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня

Коммерсантъвчера в 20:50

Эксперт: есть более 20 ограничений в выборе добровольца для испытания вакцины от COVID-19

ТАССвчера в 20:06

Разработчики вакцин от COVID-19 в РФ пока не получили разрешения на клинические испытания

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Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в конце июня в России

Газета.Ruвчера в 19:21

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В «Векторе» рассказали о подготовке к массовой вакцинации в России

РЕН ТВвчера в 19:01
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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

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Общество

Очное проведение выпускных предложили перенести, а не отменять

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Коперник все объяснил Еще в древности люди заметили, что планеты, двигаясь по небесному своду, порой ведут себя странно, петляют.
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Общество

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Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
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В Новокузнецке число заболевших коронавирусом превысило 170

Количество заразившихся коронавирусом в городе уже перевалило за 170.
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Названы сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»

Ожидается, что первый штатный носитель "Посейдонов" – АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться по меньшей мере два года.
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Как работают Яндекс.Новости?
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