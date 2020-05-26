Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня. Для исследований отобрано три перспективных препарата, сообщил в интервью ТАСС гендиректор центра Ринат Максютов.

«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня

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