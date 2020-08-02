Коронавирус

Российская газетаРоссийская газета«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
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с чего всё началось
В комментарии для передачи "Вести" на телеканале "Россия-1" он подчеркнул
, что масштабное изготовление препарата может стартовать ближе к концу осени 2020-го.
Царьград06:38

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«Вектор» объявил, когда планирует запустить производство вакцины от COVID

Газета.Ru04:41

«Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

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Названы сроки запуска вакцины «Вектора» в производство

Взгляд.ру04:46

«Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

Коммерсантъ05:24

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Lenta.ru04:41

Глава центра «Вектор» назвал срок начала производства вакцины от коронавируса

Известия04:28

«Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

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