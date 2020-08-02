с чего всё началось

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.

«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

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