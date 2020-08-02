Коронавирус
Российская газета«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
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с чего всё началось
В комментарии для передачи "Вести" на телеканале "Россия-1" он подчеркнул, что масштабное изготовление препарата может стартовать ближе к концу осени 2020-го.Царьград06:38
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Политика
Кравчук хочет подключить США к переговорам по Донбассу
Глава украинской делегации в Минской контактной группе Леонид Кравчук считает, что при участии Соединенных Штатов урегулирование конфликта на Донбассе стало бы более эффективным.
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Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
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Футбол
Кокорин подписал контракт с московским «Спартаком»
Ведомости 06:04
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Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
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Футбол
Юран намерен подать в УЕФА иск против «Химок»
Бывший главный тренер "Химок" Серей Юран заявил, что подаст иск против бывшего клуба в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru 07:49
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Волгоградской области
В результате ДТП погибли четыре человека: водители и их пассажиры.
ТАСС 07:34
Происшествия
Девять детей заразились коронавирусом в Краснодарском крае за сутки
По данным на 2 августа, в Краснодарском крае заболели коронавирусом 8472 человека, из них 107 человек – за последние сутки.
Югополис 04:59
Общество
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 07:12
Общество
Эксперт объяснил, почему смартфон лучше класть экраном вниз
Москва, 2 августа 2020, 13:10 — REGNUM Пользователи смартфонов могут продлить срок службы устройств, если будут класть их экраном вниз, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев 2 августа агентству «Прайм».
REGNUM 06:10
Шоу-бизнес
Светлана Лобода презентовала провокационный клип с Pharaoh и Собчак
Певица выкладывала в свои социальные сети фрагменты клипа на новую песню «Boom Boom».
Bimru.ru 31 июля в 08:31
Общество
Роспотребнадзор назвал убивающие коронавирус средства
Губительное воздействие на коронавирус оказывает любое дезинфицирующее средство.
Lenta.ru 07:15
Общество
Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет
В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 04:23
Происшествия
Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, из-за занятости в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
РИА Новости 07:43
Автоспорт
Марко заподозрил Ferrari: Леклер намного быстрее Феттеля на прямых
Советник Red Bull Хельмут Марко удивился скорости Леклера, отметив, что на прямых Ferrari монегаска превосходила машину его команды – хотя на предыдущих этапах этого не было.
Motorsport.com Россия 07:48
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM 31 июля в 08:11
Футбол
«Порту» в меньшинстве обыграл «Бенфику» и завоевал Кубок Португалии
В Коимбре состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Португалии сезона-2019/20. Между собой встречались «Порту» и «Бенфика».
Metaratings вчера в 17:43
Автоспорт
100 минут до старта: Комментарий Даниэля Риккардо
Думаю, нам по силам побороться за шестое место.
F1news.ru 07:30
Общество
Жители Хабаровска вышли на вечернее шествие в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала
Сегодня в стране отмечают день десантника. Сейчас участники шествия идут по одной из городских магистралей.
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Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
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В Госдуме назвали Лукашенко нахлебником и паразитом в отношениях с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал нахлебником и практически паразитом на русско-белорусских отношениях.
Lenta.ru 06:20
Экономика
Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%
Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM вчера в 07:41
Технологии
SpaceX получил одобрение на тесты наземных станций Starlink
Наземные станции SpaceX Starlink оснащаются восемью антеннами, которые изготовила компания SpaceX.
Megaobzor.com вчера в 08:08
Здоровье
Гепатолог перечислил симптомы гепатита B
Заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Чавдар Павлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что главными признаками гепатита B принято считать увеличение объема живота и отек ног, но такие изменения говорят о поздней стадии заболевания.
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Усман Нурмагомедов победил в первом раунде на турнире UAE Warriors
Известия 31 июля в 21:50
Здоровье
Названы регионы Украины с самым высоким уровнем смертности от коронавируса
Смертность от коронавирусной инфекции по всей Украине на 2 августа составила 2,4%, сообщил центр общественного здоровья страны.
Взгляд.ру 06:55