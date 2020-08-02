«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
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Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.В источнике
С чего всё началось
В комментарии для передачи "Вести" на телеканале "Россия-1" он подчеркнул
, что масштабное изготовление препарата может стартовать ближе к концу осени 2020-го.
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