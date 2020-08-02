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Российская газета
Российская газета

«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.В источнике
С чего всё началось
В комментарии для передачи "Вести" на телеканале "Россия-1" он подчеркнул
, что масштабное изготовление препарата может стартовать ближе к концу осени 2020-го.
Царьград06:38
Подробнее о событии
Газета.Ru

«Вектор» объявил, когда планирует запустить производство вакцины от COVID

Газета.Ru04:41
Коммерсантъ

«Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

Коммерсантъ05:24
РИА Новости

«Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

РИА Новости05:15
Взгляд.ру

Названы сроки запуска вакцины «Вектора» в производство

Взгляд.ру04:46
Интерфакс

«Вектор» запланировал запуск производства вакцины от коронавируса на ноябрь

Интерфакс05:57
Известия

Глава центра «Вектор» назвал срок начала производства вакцины от коронавируса

Известия04:28
ТАСС

«Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

ТАСС04:26
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Путин поздравил железнодорожников России с профессиональным праздником

Поздравляя работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника, президент России Владимир Путин отметил высокие показатели, которые демонстрирует железнодорожная отрасль даже в кризисный период, вызванный пандемией коронавируса.
Южная служба новостей04:40
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Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом

Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
РИА Новости08:37
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Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о задержании 33 россиян на территории республики, отметив, что Минск готов поделиться с представителями России дополнительной информацией.
Общественная служба новостейвчера в 13:17
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Коронавирус гибнет от любого дезинфицирующего средства, заявила Попова

В интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) Анна Попова обратила внимание на то, что любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на новую коронавирусную инфекцию.
Журналистская правда06:55
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Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском07:09
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Американский эксперт: На создание российской баллистической ракеты «Сармат» уходят десятилетия

Сегодня на вооружении российской армии самой «дальнобойной» баллистической ракетой считается советская РС-36М «Воевода», или по натовской классификации SS-18 «Сатана».
Военное обозрение09:38

ЦИК Белоруссии отказал в установке камер на участках за счет граждан

ЦИК Белоруссии отказался от предложения об установке видеокамер на избирательных участках для организации круглосуточной прямой трансляции, говорится в документе, который опубликовал портал Tut.by.
Коммерсантъ07:04
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