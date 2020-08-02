Коронавирус

Российская газетаРоссийская газета«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
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«Вектор» озвучил сроки начала производства вакцины и прививания

Научный центр "Вектор" в сибирском наукограде Кольцово планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре этого года, заявил в эфире телеканала "Россия 1" генеральный директор центра Ринат Максютов.
Вести.Ru05:12

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«Вектор» планирует начать производство вакцины в ноябре

РИА Новости10:00

«Вектор» запланировал запуск производства вакцины от коронавируса на ноябрь

Интерфакс05:57

«Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

ТАСС04:26

«Вектор» озвучил сроки начала производства вакцины и прививания

Вести.Ru05:12

«Вектор» объявил, когда планирует запустить производство вакцины от COVID

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Глава центра «Вектор» назвал срок начала производства вакцины от коронавируса

Известия04:28

«Вектор» планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре

Коммерсантъ05:24
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В области количество зараженных COVID-19 перевалило за 12 000

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