Коронавирус
Российская газета«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
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с чего всё началось
Научный центр "Вектор" в сибирском наукограде Кольцово планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре этого года, заявил в эфире телеканала "Россия 1" генеральный директор центра Ринат Максютов.Вести.Ru05:12
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