Новосибирский центр "Вектор" рассчитывает завершить клинические исследования вакцины от коронавируса в середине сентября. Соответствующее заявление сделал гендиректор центра Ринат Максютов, сообщает ТАСС.

«Вектор» планирует завершить исследования вакцины от COVID в сентябре

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