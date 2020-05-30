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Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
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с чего всё началось

«Вектор» разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос.
ТАСС04:55

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В России разработали вакцину от COVID-19 для закапывания в нос

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«Вектор» разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос

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Разработанную «Вектором» вакцину от COVID-19 можно будет закапать в нос

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В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

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Общество

В Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия

Вести.Ru 11:30
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Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
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Общество

Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений

Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
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Авто

Volkswagen планирует захватить рынок электрокаров в Китае

К 2025 году немцы планируют продавать на рынке Китая до 1,5 млн гибридов и электрокаров в год.
Тарантас Ньюс вчера в 12:55
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
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Шоу-бизнес

Состояние Натальи Вавиловой после смерти мужа становится все хуже

Экспресс газета 07:12
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Происшествия

В Красноярске по факту нападения на инкассаторов возбудили дело

Красноярск, 30 мая 2020, 13:28 — REGNUM В Красноярске по факту вооружённого нападения ни инкассаторов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
REGNUM 06:28
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
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Общество

Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Несколько изданий сняли ранее опубликованные новости о пародии юмориста Максима Галкина на совещание президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил The Bell.
Forbes вчера в 11:24
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Политика

Песков рассказал, когда сбреет бороду

РИА Новости 11:44
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости 07:31
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Общество

Microsoft заменит редакторов новостей роботами

Компания Microsoft в Великобритании решила заменить редакторов из агентства PA Меdіа, занимающихся новостями на портале MSN (Microsoft Network), системой искусственного интеллекта.
НТВ 11:19
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Экономика

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русском 11:49
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Политика

Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в Вашингтоне

По имеющейся информации, немецкий политик отказалась принять участие в саммите G7, который должен состояться в июне в Вашингтоне.
RuNews24.ru 10:33
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Общество

Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих

Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
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Политика

В Италии предлагают учредить праздник в знак благодарности России

С 22 марта по 7 мая российские военнослужащие совместно с итальянскими провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей и других объектов в около 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа.
Газета.Ru 10:05
Политика

МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Происшествия

В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня

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Авто

ТОП-5 самых быстрых серийных автомобилей в мире на 2020 год

Аналитики провели соответствующие исследования и составили рейтинг самых быстрых машин, которые были выпущены в серийной версии.
Car.ru вчера в 06:41
Экономика

Правительство утвердило создание трех новых особых экономических зон

Кабмин РФ утвердил создание трех особых экономических зон с общим объемом инвестиций резидентов более 35 миллиардов рублей, сообщила в субботу пресс-служба Минэкономразвития.
РИА Новости 10:42
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Происшествия

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Известия 06:34
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Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru 11:09
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Происшествия

Силовики заблокировали боевиков в ингушском городе Сунжа

Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
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Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado превратят в кроссовер с вариатором

Судя по опубликованным данным, Toyota планирует превратить LC Prado 180 в кроссовер, так как для автомобиля в качестве базового мотора теперь будет предлагаться 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 205 л.с. с пиковым крутящим моментом 250 Нм в сочетании с вариатором Direct Shift CVT.
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Происшествия

Россиянка рассказала полиции о многочасовом изнасиловании

Lenta.ru 11:06
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Погубивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом

Угол падения астероида составлял приблизительно 60 градусов по отношению к горизонту. Астероид летел к Земле с северо-востока.
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Происшествия

Як-52 потерпел крушение в Нижегородской области

Известия 10:30
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