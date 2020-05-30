Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
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с чего всё началось

«Вектор» разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос.
ТАСС04:55

Подробнее о событии

В России разработали вакцину от COVID-19 для закапывания в нос

RT на русском11:02

«Вектор» разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос

ТАСС04:55

Российские вирусологи не исключили, что вакцина от COVID-19 будет в виде капель для носа

Интерфакс05:48

«Вектор» разработал вакцину против коронавируса для закапывания в нос

РБК05:47

В центре «Вектор» рассказали о разработке назальной вакцины против коронавируса

Известия05:28

Разработанную «Вектором» вакцину от COVID-19 можно будет закапать в нос

News.ru05:11

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

РИА Новости08:32
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Происшествия

Два боевика убиты в ингушской Сунже

Коммерсантъ 12:32
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Общество

Минюст передумал увеличивать штрафы за нарушение ПДД

Наказания и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличиваться не будут, передает РИА Новости со ссылкой на Минюст РФ.
9111.ru 04:28
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Культура

Сериал «Чума» Сергея Шнурова выходит на экраны онлайн-кинотеатра

SM News 28 мая в 23:33
Общество

Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома

На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 10:02
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Авто

АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

Автоновости дня вчера в 03:42
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ведомости вчера в 08:27
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Происшествия

Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки

Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
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Политика

МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
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Гаджеты

Бюджетный Samsung Galaxy M01 получит АКБ на 4000 мАч

Megaobzor.com 07:05
Политика

В Италии предлагают учредить день солидарности с Россией

В марте России направила в Италию несколько бортов ВКС с военными медиками.
Ореанда-Новости 12:47
4
Политика

Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе

Дипломатический фронт Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев после установления контроля на границе с Россией в Донбассе ликвидирует ДНР и ЛНР.
Известия вчера в 17:02
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Политика

В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя

Отношения России и США постоянно ухудшаются, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью National Interest.
РИА Новости 08:34
Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости вчера в 18:57
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Кино

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
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Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи

В середине мая главный онколог Минздрава сообщил, что одним из признаков рака является потеря веса.
РБК 02:21
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
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Общество

Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина

В Свердловской области не смогут начать снимать ограничения по коронавирусу, пока люди нарушают режим самоизоляции.
URA.Ru 09:51
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Общество

В Крыму готовят электронную систему учета туристов

Власти Республики Крым готовят электронную систему учета и регистрации прибывающих в регион туристов для фиксации реального турпотока в регион, сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства курортов и туризма.
ТАСС 12:06
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Общество

Песков рассказал, когда сбреет бороду

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сбреет бороду после выхода на работу в офис.
РИА Новости 11:44
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
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Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
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Общество

Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата

Власти американской Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками.
RT на русском 10:55
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Армия и оружие

Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис

В боевую готовность приведены подразделения американской военной полиции для развертывания в городе Миннеаполис, сообщает 30 мая агентство Ассошиэйтед Пресс.
ИА Красная Весна 02:19
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Происшествия

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Известия 06:34
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Политика

В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка

В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН вчера в 21:36
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Шоу-бизнес

Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ

По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
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Автоспорт

Власти Австрии согласовали проведение Гран-при «Формулы-1»

Вести.Ru 01:55
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