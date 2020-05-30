Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос.

с чего всё началось

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 598

Политика Пушков объяснил отказ Меркель от участия в саммите G7 в США Острые разногласия между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом по газопроводу «Северный поток — 2» стали причиной отказа немецкого политика от участия в саммите G7. 20

Политика Медведев заявил о последствиях выхода США из ДОН и СНВ-3 Разрыв договора по открытому небу (ДОН) и возможное прекращение договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) повлечет за собой последствия для США, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 30 мая на своей странице в «ВКонтакте». 22

Политика Трамп сообщил о возможности быстро отправить военных в Миннесоту Военные могут быстро направиться в штат Миннесота в случае соответствующего запроса от местных властей.

Общество Семья Дмитрия Пескова закрыла ипотеку на квартиру в Нью-Йорке Стоимость жилья превышает миллион долларов Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке, сообщает "Знак" со ссылкой на заместителя гендиректора Transparency International Илью Шуманова. 103

Политика В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. 83

Происшествия Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.

Общество «Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака» Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии. 255

Хоккей СКА и «Амур» обменялись игроками Хоккейные клубы СКА и «Амур» произвели обмен игроками, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Игры Sony с выходом PlayStation 5 сосредоточится только на новой консоли Глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан накануне заявил, что внутренние студии сосредоточатся на играх для PlayStation 5, чтобы пользователи могли получить максимальную отдачу от новой платформы. 5

Общество Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина Несколько изданий сняли ранее опубликованные новости о пародии юмориста Максима Галкина на совещание президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил The Bell. 1

Происшествия В Мурманской области размыло железнодорожные пути В Мурманской области размыло железнодорожные пути. Причиной тому послужил паводок.

Политика В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль» Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes. 262

Политика Пушков отреагировал на заявление Кравчука о полной изоляции России Москва, 30 мая 2020, 08:49 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука, заявившего, что для победы над Россией Киеву нужна поддержка со стороны Запада. 5

Общество Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов. 1,2K

Политика Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы Путин объявил нерабочим 24 июня, в этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении на сайте Кремля. 3,2K