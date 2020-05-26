Коронавирус
РБК«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня текущего года провести клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор центра Ринат Максютов.
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Экономика
Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров
Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
РБК 17:00
Общество
В Екатеринбурге рассмотрят дело о закрытии складов «Красное и белое»
В Железнодорожном суде Екатеринбурга рассмотрят административное дело о закрытии склада магазинов «Красное и белое».
RuNews24.ru 06:01
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России
Глава общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия считает, что победу над новой коронавирусной инфекцией можно одержать до осени.
Журналистская правда 02:25
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Футбол
Трансферу защитника Кака в ЦСКА помешал коронавирус
Трансфер защитника бразильского "Крузейро" Кака в московский ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса, сообщает Esporte Interativo.
Газета.Ru 15:05
Общество
В Роспотребнадзоре обозначили длительность масочного режима в России
В ближайшие месяц или два требование об обязательном ношении масок будет сохранять свою силу, сообщила в понедельник, 25 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 10:02
Происшествия
В шести улусах в Якутии тушат лесные пожары
Лесные пожары на площади свыше 190 гектаров тушат в шести улусах Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
РИА Новости вчера в 23:57
Футбол
Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»
В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 11:44
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 19:03
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости 18:34
Общество
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 16:46
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
Происшествия
Бывший глава пензенского минздрава приговорен к трем годам колонии
Уголовное дело в отношении 60-летнего Владимира Стрючкова возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел областного СУ СКР в мае прошлого года.
Коммерсантъ 09:30
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Игры
Демоверсия Beyond: Two Souls неожиданно появилась в Steam
Страница Beyond: Two Souls без предупреждения со стороны разработчиков появилась в Steam.
3DNews 13:13
Общество
Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордно низкого уровня
Днем 25 мая индекс самоизоляции в Москве упал до значений 1,7–1,8, на улицах было очень много людей, следует из данных «Яндекса».
РБК 11:55
Футбол
Эксперты составили рейтинг лучших игроков финалов ЛЧ в XXI веке
Спортивный портал Squawka составил рейтинг из игроков, признававшихся Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшими по итогам всех прошедших в XXI веке финалов Лиги чемпионов.
РБК 17:59
Армия и оружие
В России начата постройка стратегического стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Постройка первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика начата в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, изделие 80).
News.ru 20:35
Политика
Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции
"Роскосмос" рассматривает возможность создать крылатый пилотируемый космический корабль для полетов к орбитальным станциям, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 04:53
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей
Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
Общество
В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков
15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Вести.Ru 02:59
Общество
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
В Канаде число случаев коронавируса достигло 85 700
В Канаде число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 85 700.
RT на русском 20:36
Политика
Politico: правые, вмешиваясь в политику Европы, готовились к выборам в США
Дезинформация Иван Шилов © ИА REGNUM На протяжении последних трех лет американские активисты неоднократно вмешивались в европейские дебаты перед крупными выборами, размещая фальсифицированные фотографии политиков и скандальные посты, затрагивающие такие чувствительные темы, как миграция и изменения климата.
REGNUM 08:35