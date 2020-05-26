Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня текущего года провести клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор центра Ринат Максютов.

«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне

Экономика Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.

Общество Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России Глава общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия считает, что победу над новой коронавирусной инфекцией можно одержать до осени. 697

Футбол Трансферу защитника Кака в ЦСКА помешал коронавирус Трансфер защитника бразильского "Крузейро" Кака в московский ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса, сообщает Esporte Interativo.

Общество В Роспотребнадзоре обозначили длительность масочного режима в России В ближайшие месяц или два требование об обязательном ношении масок будет сохранять свою силу, сообщила в понедельник, 25 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова. 3,1K

Происшествия В шести улусах в Якутии тушат лесные пожары Лесные пожары на площади свыше 190 гектаров тушат в шести улусах Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Футбол Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц» В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.

Единоборства Задержан тренер ММА Владимир Осия Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Политика Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".

Общество В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 183

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 13

Происшествия Бывший глава пензенского минздрава приговорен к трем годам колонии Уголовное дело в отношении 60-летнего Владимира Стрючкова возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел областного СУ СКР в мае прошлого года. 178

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 634

Общество Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордно низкого уровня Днем 25 мая индекс самоизоляции в Москве упал до значений 1,7–1,8, на улицах было очень много людей, следует из данных «Яндекса». 53

Футбол Эксперты составили рейтинг лучших игроков финалов ЛЧ в XXI веке Спортивный портал Squawka составил рейтинг из игроков, признававшихся Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшими по итогам всех прошедших в XXI веке финалов Лиги чемпионов.

Армия и оружие В России начата постройка стратегического стелс-бомбардировщика ПАК ДА Постройка первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика начата в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, изделие 80).

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак. 510

Общество Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.

Политика В Канаде число случаев коронавируса достигло 85 700 В Канаде число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 85 700.