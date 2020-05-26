Коронавирус

РБКРБК«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора планирует в конце июня текущего года провести клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор центра Ринат Максютов.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

В РФ клинические испытания вакцины против COVID-19 начнутся в конце июня

Российская газета20:19

«Вектор» сообщил о планах испытать вакцину от COVID-19 на людях в июне

РБК20:04

Эксперт: есть более 20 ограничений в выборе добровольца для испытания вакцины от COVID-19

ТАСС20:06

Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в конце июня в России

Газета.Ru19:21

Определен срок начала клинических испытаний российской вакцины от коронавируса

Lenta.ru19:56

В «Векторе» рассказали о подготовке к массовой вакцинации в России

РЕН ТВ19:01

В мире 10 вакцин от COVID-19 уже проходят клинические исследования

Известия19:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Экономика

Сенаторы предложили механизм обязательной закупки российских товаров

Авторы законопроекта хотят наделить правительство правом устанавливать обязательное требование к участникам закупок — о поставке товаров исключительно российского происхождения.
РБК 17:00
Общество

В Екатеринбурге рассмотрят дело о закрытии складов «Красное и белое»

В Железнодорожном суде Екатеринбурга рассмотрят административное дело о закрытии склада магазинов «Красное и белое».
RuNews24.ru 06:01
74
Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России

Глава общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия считает, что победу над новой коронавирусной инфекцией можно одержать до осени.
Журналистская правда 02:25
697
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
2
Футбол

Трансферу защитника Кака в ЦСКА помешал коронавирус

Трансфер защитника бразильского "Крузейро" Кака в московский ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса, сообщает Esporte Interativo.
Газета.Ru 15:05
Общество

В Роспотребнадзоре обозначили длительность масочного режима в России

В ближайшие месяц или два требование об обязательном ношении масок будет сохранять свою силу, сообщила в понедельник, 25 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 10:02
3,1K
Происшествия

В шести улусах в Якутии тушат лесные пожары

Лесные пожары на площади свыше 190 гектаров тушат в шести улусах Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
РИА Новости вчера в 23:57
Футбол

Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»

В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 11:44
Единоборства

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 19:03
Политика

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости 18:34
Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
141
Общество

В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 16:46
183
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
13
Происшествия

Бывший глава пензенского минздрава приговорен к трем годам колонии

Уголовное дело в отношении 60-летнего Владимира Стрючкова возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел областного СУ СКР в мае прошлого года.
Коммерсантъ 09:30
178
Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
634
Игры

Демоверсия Beyond: Two Souls неожиданно появилась в Steam

Страница Beyond: Two Souls без предупреждения со стороны разработчиков появилась в Steam.
3DNews 13:13
2
Армия и оружие

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Газета.Ru 09:50
971
Здоровье

Анонсированы испытания стволовых клеток в терапии против коронавируса

Известия 17:30
1
Общество

Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордно низкого уровня

Днем 25 мая индекс самоизоляции в Москве упал до значений 1,7–1,8, на улицах было очень много людей, следует из данных «Яндекса».
РБК 11:55
53
Футбол

Эксперты составили рейтинг лучших игроков финалов ЛЧ в XXI веке

Спортивный портал Squawka составил рейтинг из игроков, признававшихся Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшими по итогам всех прошедших в XXI веке финалов Лиги чемпионов.
РБК 17:59
Армия и оружие

В России начата постройка стратегического стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Постройка первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика начата в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, изделие 80).
News.ru 20:35
Политика

Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции

"Роскосмос" рассматривает возможность создать крылатый пилотируемый космический корабль для полетов к орбитальным станциям, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 04:53
1,4K
Общество

Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений

Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
591
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова впервые прокомментировала смерть сына

Bimru.ru 02:54
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей

Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
510
Наука

Поможет избежать переедания и бороться с ожирением белковый завтрак

Ugpressa.ru 13:59
6
Общество

В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков

15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Вести.Ru 02:59
71
Общество

Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту

Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

В Канаде число случаев коронавируса достигло 85 700

В Канаде число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 85 700.
RT на русском 20:36
Политика

Politico: правые, вмешиваясь в политику Европы, готовились к выборам в США

Дезинформация Иван Шилов © ИА REGNUM На протяжении последних трех лет американские активисты неоднократно вмешивались в европейские дебаты перед крупными выборами, размещая фальсифицированные фотографии политиков и скандальные посты, затрагивающие такие чувствительные темы, как миграция и изменения климата.
REGNUM 08:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное