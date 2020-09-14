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Ведомости
Ведомости

«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Заведующий лабораторией рассказал, что у всех добровольцев после вакцинации выработались необходимые титры антител. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в рамках второй фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась вакцинация добровольцев.В источнике
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ТАСС

Центр «Вектор» планирует выпустить первую партию вакцины от коронавируса в ноябре

ТАСС07:30
RT на русском

В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса

RT на русском09:18
РБК

Вакцину центра «Вектор» выпустят в ноябре для постклинических испытаний

РБК08:10
Известия

В центре «Вектор» назвали время выпуска первой партии вакцины от COVID-19

Известия07:57
Lenta.ru

Стала известна реакция добровольцев на российскую вакцину от COVID-19

Lenta.ru07:51
Газета.Ru

Первая партия вакцины «Вектора» от коронавируса будет выпущена в ноябре

Газета.Ru07:30
РИА Новости

Первую партию вакцины «Вектора» от коронавируса могут запустить в ноябре

РИА Новости11:04

Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъ12:19
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Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
RuNews24.ru11:37
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Режим повышенной готовности продлен в Вологодской области до 5 октября

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве 14 сентября, коэффициент 1,07 не позволяет региону приступить к третьей волне снятия ограничений.
Vologda-poisk.ru07:08
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ12:16
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