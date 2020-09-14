«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса
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Заведующий лабораторией рассказал, что у всех добровольцев после вакцинации выработались необходимые титры антител. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в рамках второй фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась вакцинация добровольцев.В источнике
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