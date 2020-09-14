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Ведомости
Ведомости

«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Заведующий лабораторией рассказал, что у всех добровольцев после вакцинации выработались необходимые титры антител. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в рамках второй фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса закончилась вакцинация добровольцев.В источнике
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РИА Новости

Первую партию вакцины «Вектора» от коронавируса могут запустить в ноябре

РИА Новости11:04
РБК

Вакцину центра «Вектор» выпустят в ноябре для постклинических испытаний

РБК08:10
Lenta.ru

Стала известна реакция добровольцев на российскую вакцину от COVID-19

Lenta.ru07:51
Известия

В центре «Вектор» назвали время выпуска первой партии вакцины от COVID-19

Известия07:57
Комсомольская правда

Центр «Вектор» рассказал о реакции добровольцев на повторную вакцинацию

Комсомольская правда08:44
Газета.Ru

Первая партия вакцины «Вектора» от коронавируса будет выпущена в ноябре

Газета.Ru07:30
ТАСС

Центр «Вектор» планирует выпустить первую партию вакцины от коронавируса в ноябре

ТАСС07:30

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Bimru.ruвчера в 06:38
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