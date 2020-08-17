Центр «Вектор» начал второй этап испытания вакцины от коронавируса

В Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начался второй этап испытаний вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на сегодняшний день проводятся клинические испытания.