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Известия
Известия

Центр «Вектор» начал второй этап испытания вакцины от коронавируса

В Новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начался второй этап испытаний вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на сегодняшний день проводятся клинические испытания.В источнике
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RT на русском

Попова отметила необходимость иметь несколько вакцин от коронавируса

RT на русском01:26
РИА Новости

«Вектор» начал второй этап испытаний вакцины от коронавируса

РИА Новости01:58
Вести Новосибирск

Новосибирский «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины от COVID-19

Вести Новосибирск01:29
Сибкрай.ru

Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии здоровья привитых от COVID-19 добровольцев

Сибкрай.ru02:20
НГС

Центр «Вектор» начал второй этап испытания вакцины от коронавируса

НГС01:08
ТАСС Наука

«Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса

ТАСС Наука 00:46
Известия

Попова заявила о необходимости создания нескольких вакцин от коронавируса

Известия01:25

Власти готовы не закрывать ТЦ в случае второй волны пандемии

Минэкономразвития направило обращение в Роспотребнадзор о возможности разработки рекомендаций для организации работы непродовольственных предприятий в условиях повышенной готовности (или ЧС), которые позволят не закрывать ТЦ, сказали «Известиям» в ведомстве.
Известия17:15

«Эконива» стала крупнейшим инвестором в пищевую промышленность

Крупнейшим инвестором в отрасли стал холдинг "Эконива" Штефана Дюрра, основной производитель молока в стране, с более 90 млрд руб. Лидер прошлогоднего рейтинга, крупный производитель мяса и мясных изделий АПХ "Мираторг" Виктора и Александра Линников, опустился на второе место с инвестициями на 82,9 млрд руб. "Эконива" по состоянию на май управляла фермами на 103 тыс. голов дойного стада.
Коммерсантъ18:13

Киев назвал освобождение задержанных в Минске россиян безответственным

Официальный Минск, передав Москве 32 граждан, продемонстрировал что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимной помощи для него "ничего не стоит", соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте офиса президента.
РИА Новостивчера в 12:31
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