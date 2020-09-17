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Мойка78
Мойка78

«Вектор» завершил фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса

Доказано, что она безопасна, а также способствует формированию вторичного иммунитета. Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков рассказал, как прошли испытания вакцины.В источнике
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 Роспотребнадзора заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков.
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