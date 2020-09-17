Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Ведомости
Ведомости

«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от коронавируса

В центре «Вектор» заявили о завершении первой фазы исследований вакцины от коронавируса. По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александра Рыжикова, первый этап клинических испытаний доказал безопасность вакцины.В источнике
С чего всё началось
Об этом сообщил в Instagram - канале
 Роспотребнадзора заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков.
EastRussia08:40
Подробнее о событии
Lenta.ru

Раскрыто влияние вакцины от COVID-19 на способность размножаться

Lenta.ru09:01
РБК

«Вектор» назвал срок действия вакцины от COVID-19

РБК08:16
РИА Новости

«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от COVID-19

РИА Новости09:48
RT на русском

В «Векторе» рассказали о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19

RT на русском06:50
URA.Ru

Назван главный минус российской вакцины от коронавируса

URA.Ru06:25
ТАСС

В «Векторе» сообщили, когда появятся первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

ТАСС06:51
Интерфакс

Прививку от короновируса вакциной «Вектора» придется обновлять

Интерфакс06:41

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится документе.
Известия04:53
3,9K

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс02:21
2,9K

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
29

Онколог Смирнова определила причину быстрого роста опухолей

Причины быстрого развития опухолей в разном возрасте перечислила врач-онколог и проктолог Елена Смирнова, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Впрямую влияет на развитие онкологии плохая наследственность, поясняет медик.
Уфимские Заметкивчера в 07:13
28