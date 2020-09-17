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Ведомости
Ведомости

«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от коронавируса

В центре «Вектор» заявили о завершении первой фазы исследований вакцины от коронавируса. По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александра Рыжикова, первый этап клинических испытаний доказал безопасность вакцины.В источнике
С чего всё началось
Об этом сообщил в Instagram - канале
 Роспотребнадзора заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков.
EastRussia08:40
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Lenta.ru

Раскрыто влияние вакцины от COVID-19 на способность размножаться

Lenta.ru09:01
РБК

«Вектор» назвал срок действия вакцины от COVID-19

РБК08:16
Интерфакс

Прививку от короновируса вакциной «Вектора» придется обновлять

Интерфакс06:41
RT на русском

В «Векторе» рассказали о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19

RT на русском06:50
URA.Ru

Назван главный минус российской вакцины от коронавируса

URA.Ru06:25
РИА Новости

«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от COVID-19

РИА Новости09:48
ТАСС

В «Векторе» сообщили, когда появятся первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

ТАСС06:51

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомостивчера в 07:26
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США просят ФРГ не связывать диверсификацию энергоресурсов с «СП-2»

Морган Ортагус, руководитель пресс-службы Госдепа США, просит Германию не связывать «Северный поток – 2» и стремление к диверсификации источников энергоресурсов, о которых шла речь на переговорах, сообщает ТАСС.
RuNews24.ru13:54
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ФФККР не получала документов от РУСАДА по делу Сотсковой

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не получала документов от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о подделке документов бывшей фигуристкой Марией Сотсковой, заявил РИА Новости президент организации Александр Горшков.
РИА Новости13:22

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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Хуснуллин: 27 регионов отстают от плана по расселению аварийного жилья

Отставание в реализации программы расселения аварийного жилья в России наблюдается в 27 регионах страны, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на селекторном совещании с регионами.
РИА Новости03:09

Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС11:10
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