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Ведомости
Ведомости

«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от коронавируса

В центре «Вектор» заявили о завершении первой фазы исследований вакцины от коронавируса. По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александра Рыжикова, первый этап клинических испытаний доказал безопасность вакцины.В источнике
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Об этом сообщил в Instagram - канале
 Роспотребнадзора заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков.
EastRussiaвчера в 08:40
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РБК

«Вектор» назвал срок действия вакцины от COVID-19

РБКвчера в 08:16
Lenta.ru

В России доказали безопасность второй вакцины от коронавируса

Lenta.ruвчера в 07:04
РИА Новости

«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от COVID-19

РИА Новостивчера в 09:48
RT на русском

В «Векторе» рассказали о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19

RT на русскомвчера в 06:50
URA.Ru

Назван главный минус российской вакцины от коронавируса

URA.Ruвчера в 06:25
ТАСС

В «Векторе» сообщили, когда появятся первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 06:51
Интерфакс

Прививку от короновируса вакциной «Вектора» придется обновлять

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Ведомостивчера в 09:06
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Ведомостивчера в 15:52
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