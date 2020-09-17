«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от коронавируса
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В центре «Вектор» заявили о завершении первой фазы исследований вакцины от коронавируса. По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александра Рыжикова, первый этап клинических испытаний доказал безопасность вакцины.В источнике
С чего всё началось
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Роспотребнадзора заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков.
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