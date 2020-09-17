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Ведомости
Ведомости

«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от коронавируса

В центре «Вектор» заявили о завершении первой фазы исследований вакцины от коронавируса. По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александра Рыжикова, первый этап клинических испытаний доказал безопасность вакцины.В источнике
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Об этом сообщил в Instagram - канале
 Роспотребнадзора заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков.
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Раскрыто влияние вакцины от COVID-19 на способность размножаться

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В матче отборочного раунда Лиги Европы команды забили 12 голов с игры

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Сенте (Сербия), завершилось со счетом 6:6. В составе команды из Бухареста голы забили Флоринел Коман (25-я минута), Деннис Ман (50, 63, с пенальти, и 105), Адриан Петра (108), у проигравших отличились Деян Милицевиц (11), Борко Дуроньич (14), Горан Антонич (51), Саша Томанович (90+4, 117), Янко Тумбашевич (105+1).
РИА Новости18:11