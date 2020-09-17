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Ведомости
Ведомости

«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от коронавируса

В центре «Вектор» заявили о завершении первой фазы исследований вакцины от коронавируса. По словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александра Рыжикова, первый этап клинических испытаний доказал безопасность вакцины.В источнике
С чего всё началось
Об этом сообщил в Instagram - канале
 Роспотребнадзора заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков.
EastRussia08:40
Подробнее о событии
ТАСС

В «Векторе» сообщили, когда появятся первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

ТАСС06:51
РБК

«Вектор» назвал срок действия вакцины от COVID-19

РБК08:16
Телеканал 360°

Вакцина от коронавируса не даст пожизненного иммунитета — центр «Вектор»

Телеканал 360°06:55
Lenta.ru

Раскрыто влияние вакцины от COVID-19 на способность размножаться

Lenta.ru09:01
RT на русском

В «Векторе» рассказали о третьем этапе испытаний вакцины от COVID-19

RT на русском06:50
Интерфакс

Прививку от короновируса вакциной «Вектора» придется обновлять

Интерфакс06:41
РИА Новости

Центр «Вектор» рассказал о сроке сохранения иммунитета после вакцинации

РИА Новости06:57

В Крыму замглавы администрации Кировского района задержан за взятку

Посёлок городского типа Кировское, Крым, 17 сентября 2020, 15:50 — REGNUM Заместитель главы администрации Кировского района Республики Крым обвиняется в покушении на получение взятки, сообщили 17 сентября в пресс-службе Главного Следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.
В Крыму замглавы администрации Кировского района задержан за взятку
REGNUM08:50
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Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы поправки в Налоговый кодекс, повышающие до 15 процентов налог на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей за налоговый период.
Российская газета09:22
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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В Калининградской епархии отреагировали на мытьё обуви в часовне

Калининград, 16 сентября 2020, 13:11 — REGNUM Калининградская епархия РПЦ ожидает извинений со стороны мужчин, которые помыли обувь в часовне, названной в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник».
REGNUMвчера в 06:11
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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В Волгограде наказали фельдшера, бросившего на улице пациентку

Фельдшер скорой помощи в Волгограде наказан в дисциплинарном порядке за то, что оставил на улице пациентку с ОРВИ, которой отказали в госпитализации, сообщил в среду журналистам главный врач клинической станции скорой медицинской помощи в Волгограде Олег Ярыгин.
ТАСС07:38
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