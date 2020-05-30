Коронавирус

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Одной из возможных форм вакцины против новой коронавирусной инфекции может стать препарат для закапывания в нос, сообщил директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
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с чего всё началось

«Вектор» разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора разработал вакцину против новой коронавирусной инфекции, которую можно будет закапать в нос.
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«Вектор» разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос

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Добровольцы для проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса уже набраны.
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