Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» ожидает завершить клинические исследования вакцины от коронавируса в середине сентября, сообщил директор центра Ринат Максютов.

«Вектор» завершит испытания вакцины от коронавируса в сентябре

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