Коронавирус
BFM.ru«Вектор» завершит испытания вакцины от коронавируса в сентябре
Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» ожидает завершить клинические исследования вакцины от коронавируса в середине сентября, сообщил директор центра Ринат Максютов.
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Исследование вакцины от коронавируса на детях может начаться в следующем году
Комсомольская правда07:07
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Общество
В Свердловской области дали прогноз на начало лета
Первый месяц лета-2020 в Свердловской области окажется прохладным, сообщили 30 мая синоптики Росгидромета.
ИА Красная Весна 10:10
Происшествия
Два боевика убиты в ингушской Сунже
Коммерсантъ 12:32
Общество
Названы возможные сроки открытия Крыма для туристов
В Крыму объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса в сезон 2020 года будут включаться в работу в три этапа, на первом из которых здравницы с медицинскими лицензиями откроются только для самих крымчан.
Российская газета 10:53
Культура
Старейший актер российского театра умер от коронавируса
Старейший актер Российского академического Молодежного театр (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:48
Шоу-бизнес
Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
РБК вчера в 15:42
Политика
Путин предложил членам Совбеза определить позицию России по ДОН
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил сформировать позицию в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН).
RT на русском 07:00
Общество
Спикер Мосгордумы заработал в прошлом году почти 2 млрд рублей
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников по итогам прошлого года заработал значительно больше всех остальных депутатов столичного парламента — 1,95 млрд руб. Сведения о его доходах и имуществе были 30 мая опубликованы на сайте Мосгордумы.
Ведомости 12:11
Здоровье
Попова допустила возникновение осенью второй волны коронавируса
Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть в период подъема ОРВИ, вполне возможно, что осенью будет и подъем заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:56
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Общество
Microsoft собирается заменить роботами журналистов портала MSN
Компания Microsoft планирует заменить на роботов десятки журналистов, работающих на портале корпорации MSN.
Ридус 11:45
Общество
Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома
На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 10:02
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
Глава Миннесоты полностью мобилизовал Национальную гвардию штата
Власти американской Миннесоты впервые за историю штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками.
RT на русском 10:55
Здоровье
Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание
Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове вчера в 15:24
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Футбол
Линекер назвал имя лучшего футболиста мира
ГЛАС.RU 08:04
Экономика
Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
RT на русском 11:49
Шоу-бизнес
Дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым
46-летняя советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова, дочь актрисы Ирины Алфёровой и болгарского дипломата Бойко Гюрова, опубликовала в своем Instagram архивную семейную фотографию с актером Александром Абдуловым, своим приемным отцом.
Московский Комсомолец 03:27
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время вчера в 11:01
Политика
В МИД описали отношения России и США цитатой польского писателя
Отношения России и США постоянно ухудшаются, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью National Interest.
РИА Новости 08:34
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Космос
Роскосмос назвал $4 млрд от NASA «найденной на улице монеткой»
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв рассказал, сколько американское космическое агентство NASA платит за места на российских космических кораблях «Союз».
News.ru 12:15
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 28 мая в 15:45
Общество
«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
РИА Новости 07:37
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Политика
В Италии предлагают учредить день солидарности с Россией
В марте России направила в Италию несколько бортов ВКС с военными медиками.
Ореанда-Новости 12:47
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48