Футбол
Матч ТВ«Лос-Анджелес» выиграл регулярный сезон МЛС с рекордом
В МЛС определился победитель регулярного чемпионата, которым стал «Лос-Анджелес». Калифорнийцы набрали 72 очка, это рекорд за всю историю лиги. Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела с с 34 мячами в активе.
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Вела с 34 голами выиграл снайперскую гонку регулярного сезона MLS, Ибрагимович — второй
Спорт-Экспрессвчера в 22:35
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