Футбол
Спорт-ЭкспрессВела повторил голевой рекорд MLS, Ибрагимович отстает на два гола
Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, забивший гол в матче с «Миннесотой Юнайтед» (1:1), повторил рекорд лиги по количеству голов за сезон.
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Гол и передача Ибрагимовича не помогли «Гэлакси» в матче с «Ванкувером» (видео)
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«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
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По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
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На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru 28 сентября в 22:58
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
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Газета.Ru 28 сентября в 11:45
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Россельхознадзор прокомментировал сообщения о росте цен на молочку
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В резиденции губернатора Свердловской области сегодня собрали депутатов Госдумы, представляющих в нижней палате федерального собрания Средний Урал.
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