Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВела повторил голевой рекорд MLS, Ибрагимович отстает на два гола

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, забивший гол в матче с «Миннесотой Юнайтед» (1:1), повторил рекорд лиги по количеству голов за сезон.
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Вела повторил голевой рекорд MLS, Ибрагимович отстает на два гола

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«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкуверу», Ибрагимович забил 29-й мяч в сезоне

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Карлос Вела повторил рекорд MLS по количеству голов в одном сезоне

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Проект по созданию глобальной системы спутников связи (ГМИСС) «Эфир» решили исключить из нацпрограммы «Цифровая экономика» из-за отсутствия инвесторов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника заседания рабочей группы нацпрограммы и представителя АНО «Цифровая экономика».
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Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
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Прокуратура попросила назначить Устинову условный срок

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Bloomberg: вероятная дочь Путина тайно встречалась с генетиками

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Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
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СВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов

США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.
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Экс-депутат Рады рассказал об отъезде Луценко в Британию

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию, заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Tekegram-канале.
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Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты

Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией.
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«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
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Зеленский снова собирается в США

Помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о ходе подготовки официального визита главы государства в США.
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Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Согласно имеющейся информации, не позднее апреля текущего года сотрудники медицинского центра, расположенного в Москве на улице Лескова, установили на платформе большегрузного прицепа аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ).
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Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
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На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru 28 сентября в 22:58
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Военное дело 28 сентября в 14:57
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Армия и оружие

Китай уличил Россию в нападении на американский авианосец

Описывая возможности недавно испытанных российскими военными противокорабельных крылатых ракет П-700 «Гранит», китайские СМИ выдвинули предположение о том, что Россия активно прорабатывает план потопления американского авианосца.
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
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Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве

Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.
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Профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде. MLS санкционируется Федерацией футбола США, в ней участвуют 24 команды - 21 из США и 3 из Канады. Регулярный чемпионат MLS проходит с марта по октябрь, за это время каждая команда проводит по 34 матча. Двенадцать команд участвуют в турнире плей-офф в ноябре - декабре, он завершается финальным матчем за Кубок MLS, в котором определяется чемпион лиги. Команды MLS также соревнуются в турнирах с командами из других дивизионов и стран - в Открытом кубке США, Первенстве Канады и Лиге чемпионов КОНКАКАФ.
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