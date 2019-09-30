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Происшествия Самолет из Краснодара сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей Аэробус авиакомпании «Уральские авиалинии» летел сегодня из Краснодара в Иркутск. При взлете самолет столкнулся с птицей.

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