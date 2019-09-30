Футбол
Спорт-ЭкспрессВела повторил голевой рекорд MLS, Ибрагимович отстает на два гола
Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, забивший гол в матче с «Миннесотой Юнайтед» (1:1), повторил рекорд лиги по количеству голов за сезон.
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Гол и передача Ибрагимовича не помогли «Гэлакси» в матче с «Ванкувером» (видео)
Советский спортвчера в 23:18
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкуверу», Ибрагимович забил 29-й мяч в сезоне
Матч ТВвчера в 22:48
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкуверу», Ибрагимович забил 29-й мяч в сезоне
Sportbox.RUвчера в 22:48
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Политика
Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
Lenta.ru 07:51
Политика
В Севастополе сформирован новый состав правительства
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
Российская газета 06:26
Авто
В России отзывают почти 300 автомобилей BMW
В ближайшее время уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр марки для проведения ремонтных работ.
SpeedMe 08:02
Спорт
WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории
Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.
Газета.Ru 06:59
Политика
МИД РФ обвинил США в развязывании «визовой войны»
На вопрос главного редактора издания Армена Оганесаяна, стоят ли Россия и США на пороге «визовой войны», Сергей Рябков ответил, что война уже идет, а развязало ее заокеанское государство.
REGNUM 06:54
Политика
Консервативная партия Курца победила на досрочных выборах в Австрии
Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем набирает 38,4% голосов на досрочных выборах в парламент Австрии, 29 сентября сообщает Министерство внутренних дел Австрийской Республики.
Красная весна вчера в 17:06
Происшествия
В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России
Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.
РИА Новости 04:34
Гаджеты
Россияне раскупили сверхдорогие iPhone 11 Pro
Apple полностью распродала в России первую партию iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.
Lenta.ru 07:56
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Экономика
Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты
Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35
Политика
В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам
Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco.
Lenta.ru 05:18
Происшествия
Актеру Устинову заменили реальный срок условным
Московский городской суд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок на один год лишения свободы условно.
Lenta.ru 05:33
Экономика
«Лента» планирует сменить прописку
"Лента" намерена перерегистрироваться с Британских Виргинских островов на Кипр, а также изменить организационно-правовую форму компании на публичную компанию с ограниченной ответственностью согласно законодательству Республики Кипр.
Finam.Ru 07:29
Армия и оружие
Около 132 тысяч человек призовут в российскую армию осенью
Около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
RT на русском 06:31
Шоу-бизнес
У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа
По мнению многих, Водонаева неудачно воспользовалась фоторедактором.
StarHit.ru 06:00
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал, кто станет наследником режиссера Марка Захарова
Советы по дому. Лайфхаки 05:28
Шоу-бизнес
Появилось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
Вечерняя Казань 02:35
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Происшествия
Самолет из Краснодара сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей
Аэробус авиакомпании «Уральские авиалинии» летел сегодня из Краснодара в Иркутск. При взлете самолет столкнулся с птицей.
ЮГ Times 06:05
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов
Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.
Российская газета 02:30
Гаджеты
Назван рейтинг лучших смартфонов 2019 года
Красная весна вчера в 02:21
Фигурное катание
Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом
Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4 метра 90 см ), третьей стала представительница Греции Екатерини Стефаниди (4 метра 85 см).Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит сейчас в Дохе и завершится 6 октября.
Говорит Москва вчера в 15:55
Происшествия
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
Почти 14 тысяч человек подписались под петицией на change.org к полиции Башкирии с требованием наказать живодеров за убийство собаки и ее двухнедельных щенков.
РИА Новости 01:39
Футбол
Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира
Телеканал 360° 07:49
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Технологии
Huawei запустит свой видеосервис в России
Китайская компания Huawei Technologies запустит в России и еще в нескольких странах сервис Huawei Video, рассказал РБК вице-президент направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало.
Коммерсантъ 28 сентября в 11:03