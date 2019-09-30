Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, забивший гол в матче с «Миннесотой Юнайтед» (1:1), повторил рекорд лиги по количеству голов за сезон.

Вела повторил голевой рекорд MLS, Ибрагимович отстает на два гола

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