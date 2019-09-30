Футбол
Спорт-ЭкспрессВела повторил голевой рекорд MLS, Ибрагимович отстает на два гола
Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, забивший гол в матче с «Миннесотой Юнайтед» (1:1), повторил рекорд лиги по количеству голов за сезон.
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Гол и передача Ибрагимовича не помогли «Гэлакси» в матче с «Ванкувером» (видео)
Советский спортвчера в 23:18
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкуверу», Ибрагимович забил 29-й мяч в сезоне
Матч ТВвчера в 22:48
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкуверу», Ибрагимович забил 29-й мяч в сезоне
Sportbox.RUвчера в 22:48
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Замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с журналом «Международная жизнь» заявил, что Соединённые Штаты развязали визовую войну.
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Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
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В России стали меньше брать ипотеку
За восемь месяцев этого года россиянам было выдано 311 тысяч ипотечных кредитов, это на 13,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
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Новый кросс-хэтчбек Suzuki S-Presso поступил в продажу
Компактный пятидверный хэтчбек длиной 3,57 метра (чуть больше "Дэу Матиза") по последней моде стилизован под паркетник.
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На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета»
Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.
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Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
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Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.
РИА Новости 04:57
Общество
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Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29
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Собчак ответила на слухи о разногласиях с Первым каналом
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Lenta.ru 06:19
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Неизвестные избили мужчину в московском ресторане
Двое неизвестных напали на мужчину в одном из московских ресторанов и устроили погром.
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Шоу-бизнес
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Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
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В планах Кремля значится увольнение губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
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РИА Новости вчера в 03:26
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Депутаты Рады прибыли на сессию ПАСЕ вопреки отказу Украины от работы
Депутаты Верховной рады от Украины прибыли на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на официальный отказ новой делегации Украины от участия в заседаниях.
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Самым влиятельным депутатом Госдумы стал Андрей Макаров
Самым влиятельным стал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
ТагилСити.ру 04:50