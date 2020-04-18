В России применяется несколько десятков тестов на COVID-19, со своей задачей они справляются, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

с чего всё началось

По словам депутата, неработающие тесты Россия прекратила бы производить сама, без подсказки "великого эскулапа" Лукашенко. По данным Роспотребнадзора, первых зараженных коронавирусом в Белоруссии выявили с помощью 14 тысяч российских тест-систем для диагностики, переданных безвозмездно.

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