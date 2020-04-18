Коронавирус
Вести.Ru«Великий эскулап» Лукашенко получил ответ из России
По словам депутата, неработающие тесты Россия прекратила бы производить сама, без подсказки "великого эскулапа" Лукашенко. По данным Роспотребнадзора, первых зараженных коронавирусом в Белоруссии выявили с помощью 14 тысяч российских тест-систем для диагностики, переданных безвозмездно.
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с чего всё началось
В России применяется несколько десятков тестов на COVID-19, со своей задачей они справляются, заявил РИА Новости бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.РИА Новости05:36
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:26, Ашберн
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Минздрав не нашел противопоказаний для применения незарегистрированного в России препарата для лечения коронавируса, который бесплатно передал Китай.
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Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Хоккей
Чемпион мира Марков завершил карьеру
Сергей Исаков, агент российского защитника Андрея Маркова, сообщил, что хоккеист принял решение завершить карьеру.
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«Спартак» не станет выкупать Шюррле у «Боруссии»
Руководители московского «Спартака» решили не приобретать права на полузащитника Андре Шюррле у «Боруссии» из Дортмунда.
ProstoProSport вчера в 13:15
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Будущее коммерческой космонавтики. Россия заходит к звездам с «Морского старта»
Рынок все больше захватывает космическое пространство, и с учетом развития технологий, скорее всего, коммерческая сфера в дальнейшем существенно потеснит, если вообще не вытеснит оттуда государство.
BaltNews.ee 08:30
Экономика
Минфин заказал ершики по пять тысяч рублей за штуку для VIP-санатория в Крыму
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МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей
Известия вчера в 05:50
Общество
В Свердловской области подтвердились еще 11 случаев коронавируса
В Свердловской области зафиксировано 11 новых случаев коронавируса COVID-19.
Znak.com 03:51
Общество
Умер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:52
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Apple представила бюджетный iPhone SE
С 24 апреля iPhone SE будет доступен в России по цене от 40 тыс. рублей. Для покупки предложат три версии — с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ памяти.
Astera 15 апреля в 12:09
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Общество
Экс-гендиректор «Детского мира» назначен президентом АФК «Система»
Председатель совета директоров «Детского мира» и бывший гендиректор компании Владимир Чирахов назначен на должность президента АФК «Система».
Ведомости 09:35
Общество
В российском городе нарушители самоизоляции провели тайную вечеринку
Жители Екатеринбурга провели тайную вечеринку в двухкомнатной квартире, нарушив тем самым режим всеобщей изоляции, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 10:53
Здоровье
Китай уточнил число умерших от коронавируса в Ухане
Китай уточнил число погибших от коронавируса COVID-19 в Ухане.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Происшествия
Бездомному выписали штраф за нарушение самоизоляции в Москве
Московские полицейские выписали бездомному протокол о нарушении режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает портал "Такие дела" со ссылкой на самого бездомного.
Газета.Ru вчера в 12:49
Общество
Вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса
Доктор биологических наук Владимир Макаров заявил, что коронавирусом можно заразиться даже от тех, у кого заболевание протекает бессимптомно.
АБН 09:39
Здоровье
Батайск предложили закрыть на карантин из-за коронавируса
Если ограничения усилят, в городе пересмотрят список работающих предприятий. Батайск предложили закрыть на карантин из-за коронавируса.
Donday.ru 08:50
Авто
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По данным ГИБДД РФ, в первом квартале 2020 года зарегистрировано 368 956 новых автомобилей, что на 16,2% или на 30 тыс. экземпляров больше показателя годичной давности.
32CARS.ru 01:27
Происшествия
В Кирово-Чепецке избили врача и водителя скорой, приехавших на вызов
Полиция ищет двух мужчин, которые пьяными избили водителя и врача скорой помощи, приехавших на вызов в Кирово-Чепецке, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 10:54
Политика
Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес
Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.
Эхо Москвы 06:30
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
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Общество
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей
В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Lenta.ru 07:21
Общество
Нобелевский лауреат заявил о лабораторном происхождении коронавируса
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Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru вчера в 13:39
Здоровье
О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор
Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
Футбол
Клубы АПЛ намерены доиграть сезон
Представители клубов английской премьер-лиги на видеоконференции обсудили варианты завершения сезона.
Soccer.ru вчера в 14:04
Спорт
Чемпион мира Рами помог доставлять продукты инвалидам в Сочи
Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун выделил 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом.
RT на русском 11:17