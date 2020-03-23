Коронавирус

Вести.RuВести.RuВеликобритании грозит рецессия из-за вспышки коронавируса

Закрытие предприятий и магазинов из-за вспышки коронавируса приведет к рецессии в Великобритании в этом году, прогнозирует KPMG. По оценкам KPMG, экономика Великобритании в 2020 году сократится на 2,6%, если правительству удастся преодолеть кризис в ближайшие недели.
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Экономисты прогнозируют резкое снижение ВВП США

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Экономисты ожидают потери миллионов рабочих мест в США и резкого падения ВВП во втором квартале

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Финансы

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Второй случай коронавируса обнаружен в Ивановской области, результаты экспресс-теста заболевшего после отдыха за границей медика отправлены в Новосибирск для уточнения диагноза, сообщает в понедельник правительство региона.
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Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

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Происшествия

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"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
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Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом

Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
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Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.
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Наука

Японцы создали метки для автоматической идентификации нейронов нематод

Ученые из Японии нашли способ облегчить разметку нейронов нематод Caenorhabditis elegans.
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Экономика

АСИ предложило правительству признать коронавирус форс-мажором

В России предлагают законодательно признать коронавирусную инфекцию обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), а также представителей ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, индустрию гостеприимства и общественного питания.
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Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются, в том числе, жителей столицы с хроническими заболеваниями.
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Главный инфекционист Ставрополья скрыла факт поездки в Испанию

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На новую высоту взлетит доллар из-за дефолтов бизнеса

По прогнозам руководителя аналитического контента «БКС Брокер» Ивана Копейкина, сделанного для RG.RU, всеобъемлющая турбулентность ожидает курсы валют не только на этой неделе, но и более дальней перспективе.
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По предварительным данным, постовой по охране здания УБЭП на улице Землячки просматривая записи камер видеонаблюдения, стал свидетелем противоправного поступка — некий гражданин на улице напал на прохожего.
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Специалисты Роспотребнадзора РФ со ссылкой на американских коллег рассказали о среднем инкубационном периоде коронавируса (COVID-19).
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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

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Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
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Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

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Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
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