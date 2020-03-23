Коронавирус
Вести.RuВеликобритании грозит рецессия из-за вспышки коронавируса
Закрытие предприятий и магазинов из-за вспышки коронавируса приведет к рецессии в Великобритании в этом году, прогнозирует KPMG. По оценкам KPMG, экономика Великобритании в 2020 году сократится на 2,6%, если правительству удастся преодолеть кризис в ближайшие недели.
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Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
Здоровье
В Ивановской области врач заразился коронавирусом
Второй случай коронавируса обнаружен в Ивановской области, результаты экспресс-теста заболевшего после отдыха за границей медика отправлены в Новосибирск для уточнения диагноза, сообщает в понедельник правительство региона.
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Не менее пяти подлодок направятся на Тихоокеанский флот. Новые атомные подлодки "Борей" отправят на Дальний Восток.
Происшествия
На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение
"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом
Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Общество
Мантуров анонсировал производство до 3 млн медицинских масок в сутки
Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.
Наука
Японцы создали метки для автоматической идентификации нейронов нематод
Ученые из Японии нашли способ облегчить разметку нейронов нематод Caenorhabditis elegans.
Экономика
АСИ предложило правительству признать коронавирус форс-мажором
В России предлагают законодательно признать коронавирусную инфекцию обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), а также представителей ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, индустрию гостеприимства и общественного питания.
Общество
В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются, в том числе, жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья скрыла факт поездки в Испанию
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса
Актриса Ольга Куриленко рассказала в Instagram о том, что полностью излечилась от коронавируса.
Финансы
На новую высоту взлетит доллар из-за дефолтов бизнеса
По прогнозам руководителя аналитического контента «БКС Брокер» Ивана Копейкина, сделанного для RG.RU, всеобъемлющая турбулентность ожидает курсы валют не только на этой неделе, но и более дальней перспективе.
Происшествия
В Волгограде у здания УБЭП убит полицейский
По предварительным данным, постовой по охране здания УБЭП на улице Землячки просматривая записи камер видеонаблюдения, стал свидетелем противоправного поступка — некий гражданин на улице напал на прохожего.
Здоровье
Нового главврача Стругокрасненской межрайонной больницы представила Марина Гаращенко
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил об инкубационном периоде коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора РФ со ссылкой на американских коллег рассказали о среднем инкубационном периоде коронавируса (COVID-19).
Кино
Warner Bros. пока не планирует отменять премьеру «Чудо-женщины 1984»
Осведомленный источник портала The Wrap сообщил ранее, что руководители компании Warner Bros. приняли решение выпустить в прокат премьерный показ ленты "Чудо-женщина 1984" как в кинотеатрах, так и в интернете.
Шоу-бизнес
78-летняя Барбара Брыльска борется с раком
Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Общество
В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17
В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Происшествия
В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП
Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Отмечается, что в 30 субъектах Федерации эта сфера входит в тройку отраслей с самой высокой зарплатой.
Политика
Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну
Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Происшествия
Суд вынес приговор экс-управделами губернатора Алтайского края
23 марта Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по делу экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала фото без очков
Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
Общество
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Общество
Минздрав РФ: Мужчины болеют коронавирусом вдвое чаще женщин
Риск заразиться коронавирусом для мужчин в два раза выше, чем для женщин, заявил главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Общество
В Китае отказались от помощи из России в борьбе с коронавирусом
Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом.
Политика
Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы
Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Здоровье
В Тульской области находятся на карантине 1 228 человек
В Тульской области находятся на карантине 1 228 человек. Об этом стало известно в ходе брифинга.
Экономика
В России предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса
Владельцы российских АЗС предрекли рост цен на бензин из-за коронавируса.