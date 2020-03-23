Коронавирус

РосбалтРосбалтСпрогнозирован спад экономики США почти на четверть

Эксперты ведущих инвестбанков, опрошенные Wall Street Journal, резко скорректировали свои прогнозы и ждут потери миллионов рабочих мест в США в ближайшие месяцы и резкого падения американского ВВП в апреле—июне и, возможно, в III квартале нынешнего года.
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В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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У Евгения Петросяна родился ребенок, сообщили СМИ

По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
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Меркель сдала тест на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала тест на коронавирус, пишет РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя правительства страны Штеффена Зайберта.
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Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

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Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет

Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
Газета.Ru 07:29
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов упали на 8%

Торги на бирже ICE в понедельник открылись снижением нефтяных котировок более чем на 8%. Цены на нефть упали ниже 25 долларов за баррель.
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Правительство в три раза расширило список системообразующих компаний

Комиссия по экономической политике под руководством вице-премьера РФ Андрея Белоусова на совещании в пятницу, 20 марта, расширила список системообразующих предприятий.
Газета.Ru 09:27
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
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На Украине разработали специальные правила погребения умерших от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины разработало специальные правила погребения умерших в результате осложнений от коронавируса.
Lenta.ru 09:19
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин

Независимый топливный союз (НТС) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с риском роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
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Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

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В России 438 человек заразились коронавирусом

Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек.
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Общество

Врач клуба РПЛ: официальные цифры по коронавирусу нужно умножать минимум на 100

Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов высказался о пандемии коронавируса.
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Происшествия

СКР возбудил дело против главного инфекциониста Ставрополья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края из-за нарушения карантина по коронавирусу.
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Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
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ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Российская газета 03:12
Общество

Гаагский суд возобновил судебные слушания по делу МН17

Гаагский суд в Нидерландах возобновил слушания по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, которое произошло в 2014 году на востоке Украины.
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Общество

Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Lenta.ru 05:31
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В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Российская газета 08:44
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Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
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В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
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Россельхознадзор ограничил экспорт всех видов круп

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 марта 2020 года сроком на 10 дней вводит временный запрет на экспорт всех видов крупяных изделий до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», ― написала заместитель главы ведомства Юлия Швабаускене.
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Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются в том числе жителей столицы с хроническими заболеваниями.
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Финансы

Из-за дефолтов бизнеса доллар взлетит на новую высоту

Дополнительное стимулирование при скоординированном участии мировых ЦБ, ранее почти всегда становилось поводом для активных покупок на финансовых рынках.
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Барбара Брыльска борется с раком

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Доллар опустился ниже 80 рублей

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Темнота, а не холод спровоцировала вымирание динозавров

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Смертельный коронавирус создали американские ученые еще в 2015 году

В статье говорится о том, что американские ученые из Университета Северной Каролины обнаружили у подковообразных летучих мышей в Китае вирус и создали новы вид, скрестив его с атипичной пневмонией.
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Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
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