Экономика
ИА Красная ВеснаВеликобритания делает ставку на рабочие места для молодежи
Программу стоимостью 2 млрд фунтов ($2,5 млрд) по выплате заработной платы более 200 000 молодым работникам собирается представить канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак, 8 июля передает Bloomberg.
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Шоу-бизнес
Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей
Иван Телегин, выступающий на позиции форварда в российском профессиональном хоккейном клубе ЦСКА (Москва), в процессе развода с популярной певицей Пелагеей Телегиной скрыл часть имущества.
CT news вчера в 16:18
Экономика
Благотворительные фонды сообщили о дефиците препарата для лечения рака
К концу года пациенты онкологических клиник могут остаться без препарата винкристин для лечения рака, сообщает «Фармацевтический вестник» со ссылкой на главу фонда «Подари жизнь» Екатерину Шергову.
РБК 05:24
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Происшествия
Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва
РБК вчера в 19:28
Футбол
«Карпаты» исключены из УПЛ из-за двух неявок на матчи
В обоих матчах сопернику «Карпат» была присуждена победа со счётом 3:0. В оставшихся играх чемпионата, которые должен был провести львовский клуб, командам-соперницам так же будут присуждены технические победы.
Metaratings 05:44
Происшествия
Звезда сериала «Хор» пропала без вести, ее сына нашли в лодке
Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести во время купания в озере. Предположительно, она могла утонуть.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
Россиянин найден мертвым в Паттайе
Отмечается, что мертвого россиянина нашли работники гест-хауса, в котором жил мужчина, рано утром 9 июля.
Газета.Ru 03:41
Политика
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
Общество
Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля
Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом сообщил мэра столицы Сергей Собянин в своем блоге.
ТАСС 05:48
Общество
Собянин: Театры и кинотеатры Москвы откроются 1 августа
"С 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%", - отметил глава города.
Российская газета 05:53
Политика
Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Общество
В Красноярском крае продлили режим ограничений
Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
Общество
Стало известно о роли Службы внешней разведки в деле Сафронова
Детали обвинения не оглашаются, однако известно, что СВР контролировала переписку Сафронова с компьютера, и от нее ФСБ узнала о передаче гостайны в 2017 году.
Lenta.ru 04:37
Политика
Стало известно о планах Порошенко «взорвать Крым»
В прямом эфире "Союза блогеров Украины" прозвучала запись, на которой бывший вице-президент США слегка ругает экс-президента Украины за планы "взорвать Крым".
Утро.ru 05:33
Общество
Смольный отказался согласовывать митинг против поправок в Конституцию
Peterburg2.ru 05:52
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru вчера в 05:03
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском 07 июля в 07:10
Происшествия
Полицейским, обвиняемым в изнасиловании девушки, грозит 9 лет колонии
Екатеринбург Онлайн 03:00
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Наука
В Сочи в окрестностях храма нашли средневековый сигнальный пункт
Сотрудники Федерального исследовательского центра «Субтропический научный центр Российской академии наук» заявили о найденном древнейшем сигнальном пункте, который был обнаружен при изучении почв на водораздельной поверхности ручьев Сочапа и Бзугу.
Evo-rus.com вчера в 09:52
Политика
Козак сравнил переговоры с Киевом по Донбассу с театром абсурда
«Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», — сказал Козак.
РБК 05:22
Происшествия
Флойд заявил полицейским о проблеме с дыханием более 20 раз
За несколько минут до смерти Флойд сообщил полицейским, что «не может дышать» более 20 раз говорится в сообщении издания.
ИА Красная Весна 05:57
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
Происшествия
Екатеринбургский застройщик подтвердил, что пытался выкупить землю у похищенного мужчины и готов сотрудничать со следствием
Компания «Атомстройкомплекс» заявила, что готов сотрудничать со следствием по факту похищения мужчины в Екатеринбурге.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:46
Общество
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
У офиса «Открытой России» на улице Петровка в Москве задержан директор организации Андрей Пивоваров и координатор «Открытки» Мария Кузнецова, заявил другой координатор организации Дмитрий Заир-Бек.
Московский Комсомолец 04:16