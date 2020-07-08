Программу стоимостью 2 млрд фунтов ($2,5 млрд) по выплате заработной платы более 200 000 молодым работникам собирается представить канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак, 8 июля передает Bloomberg.

Великобритания делает ставку на рабочие места для молодежи

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