Экономика
ИА Красная ВеснаВеликобритания делает ставку на рабочие места для молодежи
Программу стоимостью 2 млрд фунтов ($2,5 млрд) по выплате заработной платы более 200 000 молодым работникам собирается представить канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак, 8 июля передает Bloomberg.
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Политика
В Кремле прокомментировали задержание хабаровского губернатора Фургала
Представитель Кремля Дмитрий Песков провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов о задержании хабаровского губернатора Сергея Фургала по подозрению в организации убийств.
РИА Новости 06:24
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru вчера в 05:03
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Если в команде «Ред Булл» произойдёт перестановка гонщиков и в нее вернется Себастьян Феттель, российский автогонщик сможет потерять свое место.
CT news 07:19
Религия
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Футбол
Аршавин: Все не любят «Зенит». Враги будут ждать осечки
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин проанализировал победу чемпионов России в матче 27 тура с «Сочи» (2:1) и заявил, что главным показателем успешности команды станут выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Спорт день за днем вчера в 13:20
Футбол
Орлов отреагировал на высказывание Уткина про «Зенит»
Известный российский спортивный журналист Геннадий Орлов дал комментарий недавним словам блогера Василий Уткина относительно победы "Зенита".
CT news 08:51
Происшествия
Петру Верзилову назначили психиатрическую экспертизу
Следствие назначило участнику Pussy Riot и издателю «Медиазоны» Петру Верзилову психиатрическую экспертизу из-за того, что он был в реанимации после отравления в 2018 году.
Дождь 08:55
Здоровье
Самые частые осложнения от коронавируса перечислили в Минздраве
Одним из самых распространенных осложнений от коронавируса является микроинфаркт, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 01:56
Общество
На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»
В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости 07 июля в 13:23
Культура
Проверка количества персонажей из ЛГБТК+ и меньшинств – новые стандарты оценки игр на премии BAFTA Game Awards
Британская академия кинематографического и телевизионного искусства будет проверять игры, номинированные на BAFTA Game Awards, на предмет репрезентативности.
Cyber.sports.ru 06:32
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» Цири изменится
CT news вчера в 13:32
Происшествия
Опубликована информация об имуществе Фургала
Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК 07 июля в 12:17
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Общество
Суд Амстердама отложил дело по «золоту скифов» на неопределенный срок
Новая дата рассмотрения судебного дела пока неизвестна, судья был отозван украинской стороной.
Слово и Дело 04:49
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
Evo-rus.com 02:48
Происшествия
Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника
В Санкт-Петербурге вынесен приговор врачу-анестезиологу Армену Оганесяну, обвиняемому в изнасиловании сразу нескольких пациенток.
Известия 08:03
Авто
Toyota представила новый кроссовер Corolla Cross
Японская компания Toyota представила в Таиланде новый компактный кроссовер, который составит конкуренцию Honda HR-V, Mazda CX-30 и Nissan Kicks.
Известия 03:53
Общество
В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски
Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ 06:03
Политика
Источник в ЛДПР: Жириновского заранее ознакомили с делом Фургала
Читайте такжеВ Хабаровском крае по подозрению в организации убийств задержан губернатор Сергей Фургал Собеседник издания сообщил, что Жириновскому показывали некоторые материалы дела, чтобы убедить его в неполитическом характере преследования губернатора.
Общественное телевидение России 07:48
Происшествия
Названы возможные причины убийства чеченского блогера в Австрии
Возможные причины преступления назвал представитель управления полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Lenta.ru 06:49
Общество
Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату
Министерству внутренних дел выделено более 1,3 миллиарда рублей на повышение с 1 июля денежного довольствия сотрудников строевых подразделений ППС, ДПС, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых, транспортной полиции, полков полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Российская газета 05:51
Футбол
Аршавин одобрил выбор Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение назначить на пост генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
Нева Спорт 08:49