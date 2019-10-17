Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit

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