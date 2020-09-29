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Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главы администрации президента Игоря Сергеенко. Об этом говорится в сообщении посольства королевства в Москве.В источнике
С чего всё началось
«Великобритания наложила санкции на восемь представителей белорусского руководства, включая Александра Лукашенко, за нарушение прав человека в Белоруссии после фальсификации выборов», — сообщается
 29 сентября на сайте британского МИД.
Фонтанка.Ру10:37
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Интерфакс

Лондон и Оттава ввели санкции против Лукашенко и его сына Виктора

Интерфакс10:44
РБК

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

РБК11:04
URA.Ru

Великобритания и Канада ввели санкции против чиновников Беларуси

URA.Ru10:49
ТАСС

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

ТАСС11:17
RT на русском

Великобритания ввела санкции против Лукашенко

RT на русском10:11
Lenta.ru

Еще одна страна ввела санкции против Лукашенко

Lenta.ru10:38
РИА Новости

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

РИА Новости11:20

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25
Интерфакс10:37
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Эрдоган выступил с требованием к Армении по ситуации в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец кризису в Нагорном Карабахе, который якобы начался с «оккупации» Арменией «азербайджанских территорий», передает агентство Anadolu.
Rambler News Serviceвчера в 08:01
2,3K

Зюганов обратился к Путину из-за обысков у экс-губернатора Левченко

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился обысками у экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, которые прошли в рамках расследования дела, связанного с сыном чиновника.
Национальная служба новостей08:49
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Путин назвал отношения с Белоруссией «подлинно союзническими»

Отношения Москвы и Минска являются братскими и союзническими, заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеоприветствии к участникам пленарного заседания VII Форума регионов России и Белоруссии.
Газета.Ru08:57
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Украинцы связали сотрудничество с МВФ с внешним управлением страной

Около 45% украинцев считают, что страна оказалась под внешним управлением из-за сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ), следует из данных социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы имени Ильи Кучерива» и социологической службой Центра имени Разумкова.
Взгляд.ру11:31

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости09:56
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