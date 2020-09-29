Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главы администрации президента Игоря Сергеенко. Об этом говорится в сообщении посольства королевства в Москве.

С чего всё началось «Великобритания наложила санкции на восемь представителей белорусского руководства, включая Александра Лукашенко, за нарушение прав человека в Белоруссии после фальсификации выборов», — сообщается 29 сентября на сайте британского МИД. Фонтанка.Ру 10:37