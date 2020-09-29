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Известия

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главы администрации президента Игоря Сергеенко. Об этом говорится в сообщении посольства королевства в Москве.В источнике
С чего всё началось
«Великобритания наложила санкции на восемь представителей белорусского руководства, включая Александра Лукашенко, за нарушение прав человека в Белоруссии после фальсификации выборов», — сообщается
 29 сентября на сайте британского МИД.
Фонтанка.Ру10:37
Подробнее о событии
ТАСС

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

ТАСС12:19
РБК

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

РБК11:04
Lenta.ru

Еще одна страна ввела санкции против Лукашенко

Lenta.ru10:38
Ведомости

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Лукашенко

Ведомости10:36
RT на русском

Великобритания ввела санкции против Лукашенко

RT на русском10:11
Интерфакс

Лондон и Оттава ввели санкции против Лукашенко и его сына Виктора

Интерфакс10:44
РИА Новости

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

РИА Новости11:20

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25
Интерфакс10:37
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Шварцман: с детства мечтал сесть за руль болида «Формулы-1»

Российский гонщик Роберт Шварцман, в настоящее время выступающий в "Формуле-2" за команду Prema Racing, заявил, что возможность проехать за рулем болида "Формулы-1" - это его мечта детства, которая осуществится в скором времени.
РИА Новости10:20

Делегация Армении отменила визит в РФ на заседание межправкомиссии

Глава Кабмина Армении Никол Пашинян на фоне конфликта в Нагорном Карабахе отменил визит делегации своей страны в РФ на заседание армяно-росийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Свободная Пресса12:32
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Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца

Сын бывшего губернатора региона арестован в Москве на два месяца Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в мошенничестве на 185 млн руб. Следствие в суде настаивало, что на свободе господин Левченко будет оказывать давление на свидетелей.
Коммерсантъ12:35
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Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

Российский футбольный союз сообщил, что матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Венгрии 11 и 14 октября сборная РФ проведет на московском стадионе «ВТБ Арена», который является домашней площадкой «Динамо».
Аргументы и Факты12:09

МИД оценил встречу Меркель и Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прошедший визит канцлера Германии Ангелы Меркель к оппозиционеру Алексею Навальному, выписанному после лечения в берлинской клинике "Шарите".
Московский Комсомолец12:57