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Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главы администрации президента Игоря Сергеенко. Об этом говорится в сообщении посольства королевства в Москве.