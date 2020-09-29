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Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главы администрации президента Игоря Сергеенко. Об этом говорится в сообщении посольства королевства в Москве.В источнике
С чего всё началось
«Великобритания наложила санкции на восемь представителей белорусского руководства, включая Александра Лукашенко, за нарушение прав человека в Белоруссии после фальсификации выборов», — сообщается
 29 сентября на сайте британского МИД.
Фонтанка.Рувчера в 10:37
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ТАСС

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

ТАССвчера в 12:31
Lenta.ru

Еще одна страна ввела санкции против Лукашенко

Lenta.ruвчера в 10:38
Интерфакс

Лондон и Оттава ввели санкции против Лукашенко и его сына Виктора

Интерфаксвчера в 10:44
Ведомости

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Лукашенко

Ведомостивчера в 10:36
RT на русском

Великобритания ввела санкции против Лукашенко

RT на русскомвчера в 10:11
РБК

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

РБКвчера в 11:04
РИА Новости

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

РИА Новостивчера в 11:20

Бывший пресс-секретарь патриарха опроверг наличие богатства у глав РПЦ

Патриархи РПЦ не обладали и не обладают многомиллиардными капиталами, заявил бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
News.ru21:29
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Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
BFM.ruвчера в 16:38
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Памятник русскому губернатору Баранову на Аляске убрали в музей

В июле 2020 года городской совет американского города Ситка на Аляске одобрил резолюцию о переносе из центрального парка в музей статуи Александра Баранова, который был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века.
RT на русскомвчера в 14:35
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На Сахалине открылся Дальневосточный энергетический форум

В Дальневосточном энергетическом форуме участвуют около 300 человек - представители науки и органов государственной власти, топ-менеджмент ведущих операторов нефтегазовых проектов региона, а также руководители крупнейших компаний-подрядчиков.
Российская газета19:00
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Власти ФРГ усомнились в законности санкций США против Nord Stream 2

Берлин, 28 сентября 2020, 15:28 — REGNUM В правительстве ФРГ намерены внимательно изучить оценку, данную бундестагом вводимым США санкциям против проекта «Северный поток — 2». Об этом сегодня, 28 сентября, в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
REGNUM28 сентября в 08:28
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Верховный суд Карелии приговорил историка Дмитриева к 13 годам колонии

Верховный суд Карелии ужесточил приговор главе местного правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, увеличив его срок в колонии строгого режима почти на 10 лет, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
РИА Новостивчера в 10:18
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Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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