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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Речь идет в том числе о замораживании активов и запрете на поездки. Санкции затронули также главу администрации президента Игоря Сергеенко и сына действующего главы государства Виктора Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
«Великобритания наложила санкции на восемь представителей белорусского руководства, включая Александра Лукашенко, за нарушение прав человека в Белоруссии после фальсификации выборов», — сообщается
 29 сентября на сайте британского МИД.
Фонтанка.Рувчера в 10:37
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ТАСС

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

ТАССвчера в 12:31
РБК

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

РБКвчера в 11:04
РИА Новости

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

РИА Новостивчера в 11:20
Ведомости

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Лукашенко

Ведомостивчера в 10:36
RT на русском

Великобритания ввела санкции против Лукашенко

RT на русскомвчера в 10:11
Lenta.ru

Еще одна страна ввела санкции против Лукашенко

Lenta.ruвчера в 10:38
Интерфакс

Лондон и Оттава ввели санкции против Лукашенко и его сына Виктора

Интерфаксвчера в 10:44
КП - Беларусь

Власти Великобритании и Канады ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще шести чиновников

КП - Беларусь00:13

ЦБ продлил срок перевода всех пенсионеров на карты «Мир» до конца года

Mossovetinfo.ru - Банк России продлил до конца текущего года перевод всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир», сообщила в эфире телеканала «Россия 1» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
Моссоветвчера в 17:23
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Октябрьские матчи сборная РФ по футболу проведет на московских аренах

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Lenta.ru21:50
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В условиях санкций Huawei поддержит деньгами китайских поставщиков

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