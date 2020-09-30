Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко
Речь идет в том числе о замораживании активов и запрете на поездки. Санкции затронули также главу администрации президента Игоря Сергеенко и сына действующего главы государства Виктора Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
«Великобритания наложила санкции на восемь представителей белорусского руководства, включая Александра Лукашенко, за нарушение прав человека в Белоруссии после фальсификации выборов», — сообщается
29 сентября на сайте британского МИД.
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