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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Посольство Великобритании в Москве сообщило о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главы администрации президента Игоря Сергеенко. Им запрещен въезд в страну, а активы заморожены.В источнике
С чего всё началось
«Великобритания наложила санкции на восемь представителей белорусского руководства, включая Александра Лукашенко, за нарушение прав человека в Белоруссии после фальсификации выборов», — сообщается
 29 сентября на сайте британского МИД.
Фонтанка.Ру10:37
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Интерфакс

Лондон и Оттава ввели санкции против Лукашенко и его сына Виктора

Интерфакс10:44
РБК

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

РБК11:04
Коммерсантъ

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

Коммерсантъ10:45
ТАСС

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

ТАСС12:31
RT на русском

Великобритания ввела санкции против Лукашенко

RT на русском10:11
Lenta.ru

Еще одна страна ввела санкции против Лукашенко

Lenta.ru10:38
РИА Новости

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

РИА Новости11:20

Шварцман: с детства мечтал сесть за руль болида «Формулы-1»

Российский гонщик Роберт Шварцман, в настоящее время выступающий в "Формуле-2" за команду Prema Racing, заявил, что возможность проехать за рулем болида "Формулы-1" - это его мечта детства, которая осуществится в скором времени.
РИА Новости10:20

Пашинян заявил об угрозе армянскому народу со стороны Турции

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Телеканал 360°13:26
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

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Ведомости09:56
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Генсек ООН предсказал миру глобальную рецессию

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РИА Новости09:26