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Посольство Великобритании в Москве сообщило о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главы администрации президента Игоря Сергеенко. Им запрещен въезд в страну, а активы заморожены.