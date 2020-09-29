Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко
Посольство Великобритании в Москве сообщило о введении санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главы администрации президента Игоря Сергеенко. Им запрещен въезд в страну, а активы заморожены.В источнике
С чего всё началось
«Великобритания наложила санкции на восемь представителей белорусского руководства, включая Александра Лукашенко, за нарушение прав человека в Белоруссии после фальсификации выборов», — сообщается
29 сентября на сайте британского МИД.
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