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Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главы администрации президента Игоря Сергеенко. Об этом говорится в сообщении посольства королевства в Москве.В источнике
Доминик Рааббританский политик
Мы не признаем результатов сфальсифицированных выборов. Мы призываем к ответу тех, кто несет ответственность за применение насилия против народа Белоруссии, и будем стоять на страже наших демократических ценностей и прав человека.
С чего всё началось
«Великобритания наложила санкции на восемь представителей белорусского руководства, включая Александра Лукашенко, за нарушение прав человека в Белоруссии после фальсификации выборов», — сообщается
 29 сентября на сайте британского МИД.
Фонтанка.Ру10:37
Подробнее о событии
ТАСС

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его окружения

ТАСС12:31
РИА Новости

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

РИА Новости11:20
Интерфакс

Лондон и Оттава ввели санкции против Лукашенко и его сына Виктора

Интерфакс10:44
Ведомости

Великобритания и Канада ввели санкции в отношении Лукашенко

Ведомости10:36
RT на русском

Великобритания ввела санкции против Лукашенко

RT на русском10:11
Lenta.ru

Еще одна страна ввела санкции против Лукашенко

Lenta.ru10:38
РБК

Британия и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сына

РБК11:04

Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии
Ведомости09:56
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Нижегородская область готовится ко второй волне коронавируса

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал о подготовке ко второй волне коронавируса и призвал готовиться ко второму удару.
Newsroom2414:31
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МИД обвинил ОЗХО в предвзятости в ситуации с Навальным

Техсекретариат ОЗХО, разгласив факт технической помощи Берлину по ситуации с блогером Алексеем Навальным, не имел прямого согласия России, а значит, допустил нарушение, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости14:45
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Более шести тысяч человек уже посетили выставку работ Уорхола в Москве

Более 6,5 тысяч человек посетили выставочный проект "Я, Энди Уорхол" в зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки за первые три дня работы, сообщает пресс-служба организаторов смотра.
РИА Новостивчера в 11:10
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Британские парамедики испытали спасательный реактивный костюм

Специальная вертолетная служба скорой медицинской помощи Великобритании Great North Air продемонстрировала, как реактивный костюм позволяет парамедику быстро добраться до отдаленного места происшествия.
BitCryptoNews12:15
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Турцию заподозрили в уничтожении советских «Ос» и «Стрел» в Карабахе

Турция могла управлять беспилотниками Bayraktar TB2, которые в Нагорном Карабахе уничтожили не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки, пишет в Forbes военный эксперт Себастьян Роблин.
Lenta.ru05:35
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