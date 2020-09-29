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Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и главы администрации президента Игоря Сергеенко. Об этом говорится в сообщении посольства королевства в Москве.

Доминик Рааб британский политик Мы не признаем результатов сфальсифицированных выборов. Мы призываем к ответу тех, кто несет ответственность за применение насилия против народа Белоруссии, и будем стоять на страже наших демократических ценностей и прав человека.