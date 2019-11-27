Армия и оружие
Утро.ruВеликобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией
В противном случае, предупреждают аналитики, Лондон проиграет в войне с Москвой. Британские военные эксперты признают, что "российские вооруженные силы значительно превосходят и опережают ВС Великобритании".
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с чего всё началось
Как сообщает Би-би-си, военные эксперты отметили «критическую необходимость» омоложения и модернизации британской артиллерии, которая значительно уступает российской.Известиявчера в 23:19
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Футбол
«Зенит» победил «Лион» в Юношеской лиге УЕФА
Питерский «Зенит» обыграл французской «Лион» в домашнем матче группового раунда Юношеской лиги УЕФА.
Транспорт
Путин открыл платную дорогу между Москвой и Петербургом
Президент Владимир Путин открыл трассу Москва – Санкт-Петербург (М11). Церемония прошла на территории Пушкинского района Петербурга.
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок
Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
Политика
Деятели культуры попросили Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах
Правозащитники и деятели культуры просят президента РФ Владимира Путина не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Общество
«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции
Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Здоровье
Скворцова вернула трансплантолога Каабака в НМИЦ здоровья детей
Interfax-Russia.ru - Глава Минздрава Вероника Скворцова провела встречу с трансплантологом Михаилом Каабаком и решила дать возможность врачу и его коллеге Надежде Бабенко возможность работать в Национальном медицинском исследовательском Центре (НМИЦ здоровья детей), откуда они были раньше уволены.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Общество
Мосгордума приняла бюджет Москвы на три года
Московская городская дума приняла бюджет столицы на следующие три года — с 2020-го по 2022-й.
Хоккей
Пастрняк стал звездой дня в НХЛ
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом
Сегодня стало известно, что в семье бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина случилось радостное событие: супруга футболиста, Ольга, подарила ему дочь.
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб.
Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
Происшествия
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Фигурное катание
Туктамышева прокомментировала свой четверной прыжок
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свой четверной прыжок на тренировке.
Политика
В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили в рамках «Чёрной пятницы»
С 27 по 30 ноября во всех дилерских центрах бренда проходит «Черная пятница» — скидки распространяются на все модели автопроизводителя.
Общество
Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода
Общество
Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Политика
На Украине задержали бизнесмена Альперина
Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
Политика
Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными
Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Происшествия
Адвокат историка Соколова рассказал о его возможном переводе в Москву
25 ноября сообщалось, что дело Соколова передано в Центральный аппарат СК РФ.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова девять лет была любовницей женатого артиста
60-летняя Алла Сигалова призналась, что 9 лет была любовницей женатого артиста.
Армия и оружие
В Мали 13 французских военных погибли при столкновении вертолетов
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".