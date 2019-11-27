с чего всё началось

В противном случае, предупреждают аналитики, Лондон проиграет в войне с Москвой. Британские военные эксперты признают, что "российские вооруженные силы значительно превосходят и опережают ВС Великобритании".

Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией

Экономика Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.

Политика Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.

Общество «Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Здоровье Скворцова вернула трансплантолога Каабака в НМИЦ здоровья детей Interfax-Russia.ru - Глава Минздрава Вероника Скворцова провела встречу с трансплантологом Михаилом Каабаком и решила дать возможность врачу и его коллеге Надежде Бабенко возможность работать в Национальном медицинском исследовательском Центре (НМИЦ здоровья детей), откуда они были раньше уволены.

Космос На МКС из строя вышли все туалеты На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.

Экономика Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера» Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета крупнейшего контейнерного оператора России «Трансконтейнер» (50% плюс две акции, которые принадлежали РЖД), предложив за него 60,3 млрд руб.

Политика Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.

Политика На Украине задержали бизнесмена Альперина Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.

Политика Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.

Здоровье Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).