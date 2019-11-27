Армия и оружие

Утро.ruУтро.ruВеликобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией

В противном случае, предупреждают аналитики, Лондон проиграет в войне с Москвой. Британские военные эксперты признают, что "российские вооруженные силы значительно превосходят и опережают ВС Великобритании".
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с чего всё началось
Как сообщает Би-би-си
, военные эксперты отметили «критическую необходимость» омоложения и модернизации британской артиллерии, которая значительно уступает российской.
Известиявчера в 23:19

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Великобритании предрекли поражение в случае войны с РФ

Телеканал 360°14:00

Британии предсказали поражение в случае войны с Россией

Газета.Ru09:43

В Великобритании предрекли стране поражение в войне с Россией

РЕН ТВвчера в 22:34

В Лондоне предрекли поражение британской армии в случае войны с Россией

Известиявчера в 23:19

Великобритании предрекли полное поражение в случае войны с Россией

URA.Ruвчера в 23:00

Лондон призвали пересмотреть отказ от кассетных боеприпасов на случай войны с Россией

ТАСС00:21

Военные аналитики Британии предрекли стране поражение в войне с Россией

РБКвчера в 20:59
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The Telegraph: Британии пора готовиться к войне с Россией

Вести.UZ14:29
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Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Газета.Ru 06:29
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Селена Гомес сделала татуировку, как у Джастина Бибера

Поклонники артистки вспомнили, что бывший бойфренд Гомес Джастин Бибер ранее сделал себе такую же татуировку на ноге.
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Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
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Вечерняя Москва 10:15
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС вчера в 05:10
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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко и представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев провели открытую тренировку в преддверии своего поединка.
RT на русском 10:40
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«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов

В среду вечером состоялись последние матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них "Барселона" принимала "Боруссию".
Российская газета 17:26
Здоровье

Доктор Мясников дал советы по питанию для людей пожилого возраста

Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Evo-rus.com 08:23
Происшествия

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
РИА Новости вчера в 20:04
Футбол

Зенит — Лион 2:0

Газета.Ru 14:46
Армия и оружие

Асад назвал шуткой слова Трампа о помощи Сирии в ликвидации лидера ИГ

Президент Сирии Башар Асад назвал шуткой благодарность американского лидера Дональда Трампа сирийским властям за помощь в ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
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Армия и оружие

Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1в» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
РБК вчера в 00:48
Энергетика

Кабмин Украины обязался не повышать цену на газ для граждан

Если новый контракт с «Газпромом» не будет заключен, текущий отопительный сезон пройдет при фиксированной стоимости газа для населения, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Экономика сегодня 10:11
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.
Коммерсантъ 15:36
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом

Сегодня стало известно, что в семье бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина случилось радостное событие: супруга футболиста, Ольга, подарила ему дочь.
Вокруг ТВ вчера в 09:26
Общество

Две украинские электростанции приостановили работу в знак протеста

Две украинские электростанции, а именно «Бурштынская» (Ивано-Франковская область) и «Приднепровская» (Днепр) ТЭС, приостановили свою работу.
ГЛАС.RU 09:45
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Пушков оценил обращение четырех стран к России по Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с требованием по Украине.
Lenta.ru вчера в 20:19
Общество

Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

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РБК 06:51
Политика

Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях

По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Lenta.ru 16:58
Происшествия

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
РИА Новости 09:50
Политика

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова

На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
News.ru вчера в 07:55
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Политика

Украина ввела санкции против работающих в Крыму археологов

Кабмин Украины ввел санкции против археологов, теле- и радиовещателей, а также сотрудников оборонной промышленности РФ, работающих в Крыму.
Известия 15:50
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигла 15,6% от всего объема продаж, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, показало исследование Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
РБК 12:53
Общество

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Российская газета вчера в 04:07
Экономика

В России предлагают объявить кредитную амнистию

В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Комсомольская правда 03:34
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия вчера в 07:41
Происшествия

Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе

Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Известия 17:46
Кино

Сериал «МакМафия» о русских эмигрантах стал лауреатом «Эмми»

Руководство американской телевизионной компании AMC объявило о том, что сериал «МакМафия» стал лауреатом международной премии «Эмми».
REGNUM 15:01
Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»

Российская компания оспаривала два решения Стокгольмского арбитража — по отмене требования принципа «бери или плати» («Газпром» требовал от «Нафтогаза» компенсацию за невыбранный газ по договору о поставках на Украину) и по обязательствам «Газпрома» по транзиту газа.
РБК 06:12
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