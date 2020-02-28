Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.

с чего всё началось

Как отмечается, так сильно нарастить экспорт драгметалла России помог Brexit. В издании добавили, что в физическом выражении экспорт золота в Великобританию увеличился в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны. Такой объем экспорта в Великобританию превзошел даже закупки нефти и нефтепродуктов.

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