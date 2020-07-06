Политика
КоммерсантъВеликобритания может ввести персональные санкции против граждан России
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times.
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В Великобритании подготовили санкционный список против российских граждан
Московский Комсомолецвчера в 22:26
Власти Британии собрались ввести санкции против граждан России и Саудовской Аравии
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FT: Британия введет санкции против ряда граждан из РФ за нарушение прав человека
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Москва 24 вчера в 21:26
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Полный переход на обязательное использование карт российской платёжной системы для выплат из бюджета завершается.
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Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Австралийские ученые рассказали, как по внешнему виду языка можно понять болезни. Материал опубликован в издании Daily Mail.
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Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
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Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру
Коронавирус мог долгое время находиться в спящем состоянии по всему миру и пробудиться при определенном сочетании факторов.
Российская газета вчера в 17:32
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В Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу
Власти Свердловской области введут новую систему отчетности по коронавирусу, пишет «ТАСС» со ссылкой на заявление оперативного штаба по региону.
Моя Москва.онлайн 03 июля в 09:50
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У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находятся на относительно низком уровне.
РИА Новости вчера в 17:09
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Власти Кипра проверяют «золотые паспорта» братьев Ананьевых
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Коммерсантъ вчера в 23:38