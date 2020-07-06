Политика

КоммерсантъКоммерсантъВеликобритания может ввести персональные санкции против граждан России

Ожидается, что в понедельник, 6 июля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции, сообщает газета Financial Times.
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СМИ: Лондон может ввести 6 июля санкции против группы россиян

Московский Комсомолец19:26

Глава британского МИД представит список россиян, которым грозят санкции

Интерфакс20:55

FT: Британия введет санкции против ряда граждан из РФ за нарушение прав человека

Газета.Ru20:27

СМИ: Британия введет персональные санкции против граждан России

РИА Новости20:03

Власти Британии собрались ввести санкции против граждан России и Саудовской Аравии

Взгляд.ру20:01

СМИ: Британия может ввести персональные санкции против граждан России

RT на русском21:16

FT: Лондон может ввести с 6 июля санкции против россиян по делу Магнитского

ТАСС19:13
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Общество

Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля

Более 670 тысяч участников Единого госэкзамена продемонстрируют свое знание русского языка 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
РИА Новости 17:40
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» проекта 22350 в июле войдет в состав ВМФ РФ

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России в июле 2020 года.
Известия 19:41
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Шоу-бизнес

Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД

РИА Новости 17:49
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Армия и оружие

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты

В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ 17:41
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Происшествия

В Бурятии за сутки выявили 34 новых случая заболевания COVID-19

За сутки в Бурятии обнаружено 34 новых случая заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии зарегистрировано 3175 случаев, сообщает пресс-служба правительства.
РИА Новости 22:26
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Общество

Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
Известия 19:04
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Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 05:31
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Политика

Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым

Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
Говорит Москва 10:29
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Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05:54
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Музыка

Группа The Hatters открыла серию концертов для автомобилистов в Москве

Петербургская рок-группа The Hatters 4 июля дала первый концерт специальной серии выступлений Live & Drive в столице, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:57
2
Экономика

За неделю из инвестирующих в Россию фондов вывели $160 млн

Приток фондов акций, специализирующихся исключительно на российском рынке, за неделю составил $4 млн против оттока в $20 млн неделей ранее.
Коммерсантъ 03 июля в 05:12
1
Политика

Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru 22:07
9
Армия и оружие

В Ираке опровергли информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада

5 июля телеканал Al Arabia передавал, что «зеленая зона» Багдада, где расположены административные и дипломатические здания, в том числе, посольство США, подверглась ракетному обстрелу.
РБК 20:09
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Шоу-бизнес

Александр Петров впервые показал свою старшую сестру

Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
КМВ Новости 07:47
11
Политика

Одобренные россиянами поправки в Конституцию вступают в силу с 4 июля

С инициативой внесения в основной закон ряда поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты, Путин выступил в январе Согласно указу президента, поправки в Конституцию, которые поддержали большинство россиян, вступают в силу с 4 июля.
Толк 03 июля в 22:10
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Кино

«Черепашки-ниндзя» получат новый фильм со злодеем Крэнгом

Кстати, в конце июня стало известно о том, что черепашки-ниндзя получат также анимационный перезапуск, и займутся мутантами Сет Роген, Эван Голдберг и Джеймсон Уивер - продюсеры, которые определенно знают толк в юморе.
Российская газета 12:41
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
1,9K
Происшествия

В Хилокском районе подожгли здание сельской администрации

Полиция Забайкалья установила подозреваемых в поджоге здания, в котором располагались сельская администрация, офис микрокредитной организации и библиотека.
Байкал24 22:24
Общество

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота»

Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота".
ТАСС 20:27
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Энергетика

Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
1,3K
Общество

Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых

Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.
РБК 22:00
Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия 16:23
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Наука

Опубликованы научные факты о щекотке

Rusargument вчера в 17:29
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Кино

Первый канал покажет фильм Гарика Сукачева о Чуйском тракте

Премьера состоится 6-7 июля на Первом канале. Съемки фильма прошли на территории Алтайского края и Республики Алтай осенью 2016 года.
Новости Горного Алтая 21:27
Политика

Правящая партия в Хорватии побеждает на выборах в парламент страны

Третья политическая сила в стране - партия эстрадного исполнителя и предпринимателя Мирослава Шкоро "Движение за Отечество" предварительно обосновывается на 15 парламентских позициях.
ТАСС 17:11
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Общество

Диетолог назвала ситуацию, когда сало помогает похудеть

Сало может помочь похудеть, но только в одном специфическом случае. О нем рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 19:02
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:56
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Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос из-за развода с кузбасским хоккеистом Телегиным

Российская певица Пелагея потеряла голос из-за переживаний, связанных с разводом с хоккеистом из Кузбасса Иваном Телегиным.
Газета Кемерова 15:38
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