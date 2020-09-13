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Lenta.ru
Lenta.ru

Великобритания обошла санкции США против России

Великобритания обошла антироссийские санкции США и решила вопрос с Москвой о попавшей под ограничения электронике для космического телескопа «Спектр-УФ», рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию

Россия и Великобритания решили вопрос о попавшей под санкции электроники для космического телескопа "Спектр-УФ", рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
РИА Новости20:08
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Институт РАН: в Британии обошли санкции для поставок компонентов к космическому телескопу

Коммерсантъ23:50
РИА Новости

РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию

РИА Новости20:08
РЕН ТВ

В Великобритании нашли метод обойти санкции США против России

РЕН ТВ21:17
Московский Комсомолец

Британия обошла санкции для поставок космических компонентов в РФ

Московский Комсомолец20:39
Взгляд.ру

Россия и британская компания обошли санкции на поставку космических компонентов

Взгляд.ру20:38
RT на русском

Великобритания обошла санкции на поставку космических компонентов в Россию

RT на русском20:15
Lenta.ru

Великобритания обошла санкции США против России

Lenta.ru22:35

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор
Коммерсантъвчера в 16:00
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Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ruвчера в 08:48
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Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUMвчера в 21:20
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Брешь в системе Tesla позволяет бесплатно заряжать через станции Supercharger любой электромобиль в Европе

Сетевые источники сообщают о том, что в программном обеспечении инфраструктуры Tesla существует брешь, технически позволяющая использовать европейские станции Supercharger V3 для бесплатной подзарядки практически любых электромобилей сторонних производителей.
3DNews23:24

ФСБ попросили проверить высказывания Артемия Лебедева на экстремизм

В ФСБ было подано заявление о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева в связи с его высказываниями о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет», заявил «РИА Новости» адвокат Владимир Слащев.
Forbesвчера в 03:23
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