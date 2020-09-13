Великобритания обошла санкции США против России
Великобритания обошла антироссийские санкции США и решила вопрос с Москвой о попавшей под ограничения электронике для космического телескопа «Спектр-УФ», рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.В источнике
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РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
Россия и Великобритания решили вопрос о попавшей под санкции электроники для космического телескопа "Спектр-УФ", рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
РИА Новости20:08
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