Великобритания обвинила Россию в испытаниях противоспутникового оружия
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Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит обвинил Россию в испытаниях космического противоспутникового оружия в июле текущего года. Цитата со словами Смита приводится в Twitter британского Минобороны.В источнике
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Испытания Минобороны России военного спутника были безопасными и законными — МИД РФ
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