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Lenta.ru
Lenta.ru

Великобритания обвинила Россию в испытаниях противоспутникового оружия

Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит обвинил Россию в испытаниях космического противоспутникового оружия в июле текущего года. Цитата со словами Смита приводится в Twitter британского Минобороны.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Почему США так недовольны секретным российским спутником

Взгляд.рувчера в 13:40
РИА Новости

МИД ответил на заявления США и Британии об испытаниях оружия в космосе

РИА Новостивчера в 07:57
Газета.Ru

Россия ответила на обвинения в испытании противоспутникового оружия в космосе

Газета.Ruвчера в 12:24
Интерфакс

МИД РФ исключил угрозу от испытаний «спутника-инспектора»

Интерфаксвчера в 08:29
РБК

Россия ответила США на обвинения в испытании противоспутникового оружия

РБКвчера в 08:23
Известия

Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны

Известиявчера в 08:11
Телеканал 360°

Испытания Минобороны России военного спутника были безопасными и законными — МИД РФ

Телеканал 360°вчера в 09:55
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Когда заработает спутниковый интернет от Илона Маска

Как известно, недавно произошло знаменательное событие: SpaceX, компания известного и неординарного американского предпринимателя Илона Маска в рамках осуществления своей программы доступного глобального спутникового Интернета Starlink, вывела на орбиту очередные 58 спутников, и таким образом число запущенных спутников Starlink достигло 538.
Когда заработает спутниковый интернет от Илона Маска
Аргументы недели23 июля в 07:37
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Пентагон показал новые кадры российских Су-24 в Ливии

По данным американского ведомства, на представленных снимках видно расположение наших специалистов в Сирте и авиабазе Аль-Хадим рядом с Бенгази, где замечены бронеавтомобили "Тигр", ЗРПК "Панцирь-С1", военно-транспортные самолеты Ил-76 и бомбардировщики Су-24.
Утро.ruвчера в 14:12
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Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости22 июля в 05:56
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Apple может перенести презентацию iPhone 12 на конец октября

Сроки ежегодного мероприятия, на которых американская компания Apple традиционно представляет новые модели своих телефонов линейки iPhone могут быть сдвинуты, 23 июля сообщает портал 9to5mac со ссылкой на отчет Macotakara.
ИА Красная Веснавчера в 04:37
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Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность

Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUMвчера в 17:04
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